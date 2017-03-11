ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О подготовке к посевным работам доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.

Глава Минсельхоза РТ заявил, что подготовительные работы к посевной идут по графику, но вероятность начала полевых работ в первой декаде апреля высока, и к этому надо быть готовыми.

В республике предстоит засеять около 2 млн. га - это только яровой сев. Кроме этого, около 1 млн. га озимых и многолетних трав нужно подкормить и проборонить, уточнил Марат Ахметов.

С 6 марта в республике объявлен месячник по задержанию талых вод, хозяйствам рекомендовано провести террасирование пашни и в первую очередь - площадей зяби.

Что касается финансового обеспечения посевной, то Марат Ахметов сообщил, что только на проведение весенне-полевых работ необходимо свыше 20 млрд. руб., или более 6 тыс. руб. на гектар.

Из них доля минеральных удобрений составляет 7,5 млрд. руб. (из расчёта 65 кг д. в./га), семян - 1,3 млрд. руб., ГСМ - 2,6 млрд. руб. (70 тыс. тонн), запчастей - 1,6 млрд. руб., зарплаты в период посевной кампании – 1,6 млрд. руб., прочих затрат - около 3 млрд. руб.

В целом, до поступления первых денежных средств от земледелия, а это примерно середина августа, необходимо свыше 26 млрд. руб. оборотных средств, подчеркнул министр. По его словам, часть средств будет покрываться за счёт бюджета - 4 млрд. руб., ещё около 10 млрд. руб. необходимо привлечь в качестве краткосрочных кредитов через банки. Пока сельхозпредприятия республики работают с тремя уполномоченными банками - это АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ.

«На днях наш республиканский «Ак Барс» банк также отобран комиссией в качестве уполномоченного банка», - уточнил Марат Ахметов.

Далее он подробно представил ситуацию по кредитам. В целом в Минсельхоз России производителями Татарстана направлена 201 заявка по краткосрочным льготным кредитам на сумму около 15 млрд. руб. Из них 164 заявки - в области растениеводства на 7,5 млрд. руб.

«Пока одобрено 39 заявок на 3,6 млрд. руб. Мы плотно работаем с Минсельхозом России по ускорению рассмотрения поступивших заявок», - сказал Марат Ахметов. Он также отметил, что на сегодня из некоторых районов Татарстана в банки для кредитования не поступило ни одной заявки. Это Альметьевский, Высокогорский, Кайбицкий, Лаишевский, Лениногорский, Менделеевский, Спасский, Черемшанский районы.

Основная часть затрат на посевную, около 40%, или 7,5 млрд. руб., - это стоимость минеральных удобрений, напомнил глава Минсельхоза РТ.