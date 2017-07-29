ОРЕАНДА-НОВОСТИ. О подготовительных работах к предстоящей уборочной кампании в Татарстане рассказал сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики исполняющий обязанности Президента Татарстана Алексей Песошин.

Марат Ахметов сообщил, что на сегодняшний день в республике заготовлено более 1 млн. тонн кормовых единиц или 18,1 центнера кормовых единиц на 1 условную голову. По данному показателю превзойдён уровень прошлого года (17,9 ц к.ед.). Однако министр напомнил, что часть техники (косилки и техника для перевозки) в ближайшее время придётся перебросить на уборку зерновых и призвал аграриев максимально использовать оставшиеся дни при заготовке кормов.

Перейдя к вопросам уборочной кампании Марат Ахметов отметил, что всего в текущем году предстоит убрать 1,8 млн.га различных культур, в том числе 1,6 млн.га зерновых. Повсеместно уборочные работы начнутся в начале августа. Сейчас хлеба находятся в стадии созревания. Ежесуточно снижение влажности составляет от 1 до 2%. «В целом, в этом году мы начинаем уборку со значительным опозданием. В прошлом году на текущий период мы уже имели 1,3 млн. тонн намолота. И, конечно, нынешняя ситуация потребует гораздо больше усилий, чтобы своевременно и без потерь убрать выращенные хлеба», - сказал министр.

На многих полях влажная погода спровоцировала развитие второй волны сорняков. По словам Марата Ахметова, это может серьёзно повлиять на производительность уборки. «На следующей неделе, в среду, мы планируем провести видеоконференцию по тактике уборки. В этом году придется использовать и нетрадиционные для нас методы. Прошу глав районов организовать на местах участие всех причастных к уборочным делам - руководителей, специалистов хозяйств, глав КФХ, активов районов - на эти мероприятия, чтобы совместно обсудить предстоящие вопросы», - обратился министр к руководству на местах.

Он сообщил, что ранее была проведена работа по приёмке техники, задействованной в уборочной страде. Сегодня парк зерноуборочной техники насчитывает 3412 комбайнов, 1755 единиц тракторных прицепов и зернонакопителей, 1144 самоходные косилки и валковые жатки, 4345 грузовых автомобилей. Ежегодно сельхозтоваропроизводителями привлекаются около 2 тыс. грузовых автомобилей частных и юридических лиц. «В целом проверена готовность всех составляющих уборочного комплекса: наличие мобильных ремонтных бригад, состояние зернотоков, условий охраны труда и пожарной безопасности, условий оплаты труда и мер стимулирования всех участников уборочных работ», - подчеркнул Марат Ахметов.

Успешно подготовку зерноуборочной техники провели в Актанышском, Азнакаевском, Атнинском, Балтасинском, Буинском, Дрожжановском, Заинском, Кайбицком, Сабинском, Сармановском, Нурлатском и в ряде других районов.