ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Урегулирование конфликта в Йемене, в Сирии и Ливии, поддержка Ирака в борьбе с ИГИЛ, улучшение положения палестинцев, а также преодоление кризиса в Персидском заливе - во всех этих вопросах Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на помощь Кувейта. Об этом он сказал после встречи с Эмиром Шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в столице страны, Кувейте.

Глава ООН также поблагодарил правительство за поддержку гуманитарной деятельности. «Одобрения заслуживает не только то, что Кувейт играет лидирующую роль в гуманитарной области, но и его мудрость, стремление к взаимопониманию, которое страна проявляет в том, что касается конфликтов в регионе, - подчеркнул Генеральный секретарь. - У Кувейта нет своей особой «повестки дня». Его «повестка» - мир и взаимопонимание».

Именно поэтому, по словам главы ООН, он поддерживает посредническую роль Кувейта в преодолении кризиса в Персидском заливе. Гутерриш назвал его надёжным партнёром ООН в стремлении достичь мира и безопасности во всём мире.

Отвечая на вопрос о перспективах начала переговоров по Йемену в Кувейте, Генеральный секретарь подчеркнул, что сейчас идет работа по созданию условий, необходимых для выхода из создавшегося тупика. Он добавил, что его Спецпосланник Ульд Шейх Ахмед пытается добиться того, чтобы аэропорт столицы Сана и порт Ходейда смогли принимать гуманитарную помощь. «Я очень надеюсь, что стороны смогут достичь соглашения, которое позволит [этим объектам инфраструктуры] Ходейды и Саны полноценно функционировать, а значит, удовлетворить нужды йеменцев, переживающих чудовищные страдания, - сказал Антониу Гутерриш. - Мы обязаны проявить непреклонность и солидарность с ними».

Из Кувейта Генеральный секретарь отправился в Израиль, где он проведёт встречи с лидерами Палестины и Израиля.