ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На проходящей в Италии встрече Группы семи (G7) Генеральный секретарь ООН призвал мировых лидеров инвестировать средства в молодёжь, уделив особое внимание развитию технологий, соответствующего образования и наращиванию потенциала в Африке.

Выступая на встрече в Таормине, на Сицилии, посвящённой укреплению партнёрства "Большой семёрки" со странами Африки, Антониу Гутерриш заявил, что мировому сообществу принадлежит важная роль в адаптации континента к новой волне индустриализации.

По словам главы ООН, неспособность адаптироваться "может иметь драматические последствия для благостостояния населения Африки". Это может привести к массовому перемещению людей и росту безработицы, особенно среди молодёжи, что ещё больше ослабит экономику этих стран.

"Высокий уровень безработицы среди молодёжи - не только трагедия для самих молодых людей, но и потенциальная угроза процессу развития и источник разочарования и отчуждения, которые, в свою очередь, могут обернуться угрозой глобальному миру и безопасности", - заявил Генеральный секретарь.

По его мнению, инвестиции в молодёжь должны также быть направлены на образование и обучение девочек и женщин. Гутерриш отметил, что гендерное неравенство ежегодно обходится странам Африки, расположенным южнее Сахары, в 95 млрд долларов, что эквивалентно 6% ВВП Чёрного континента.

Глава ООН также призвал инвестировать в инфраструктуру, которая соединяет регионы, страны и общины.