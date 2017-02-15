Глава Правительства РФ обсудит вопросы взаимодействия кабмина и СФ
15.02.2017, 15:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится 15 февраля с членами Совета палаты Совета Федерации, сообщает пресс-служба кабмина.
Участники встречи обсудят вопросы взаимодействия правительства с Советом Федерации.
«Пятнадцатого февраля Дмитрий Медведев встретится с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального собрания. Участники встречи обсудят вопросы взаимодействия правительства с Советом Федерации. Также председатель правительства вручит правительственные награды представителям различных регионов в Совете Федерации», - говорится в сообщении пресс-службы.
Участники встречи обсудят вопросы взаимодействия правительства с Советом Федерации.
«Пятнадцатого февраля Дмитрий Медведев встретится с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального собрания. Участники встречи обсудят вопросы взаимодействия правительства с Советом Федерации. Также председатель правительства вручит правительственные награды представителям различных регионов в Совете Федерации», - говорится в сообщении пресс-службы.