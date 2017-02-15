ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится 15 февраля с членами Совета палаты Совета Федерации, сообщает пресс-служба кабмина.

Участники встречи обсудят вопросы взаимодействия правительства с Советом Федерации.

«Пятнадцатого февраля Дмитрий Медведев встретится с членами Совета палаты Совета Федерации Федерального собрания. Участники встречи обсудят вопросы взаимодействия правительства с Советом Федерации. Также председатель правительства вручит правительственные награды представителям различных регионов в Совете Федерации», - говорится в сообщении пресс-службы.