Глава Правительства России призвал Кабмин внимательно готовиться к отчёту перед Госдумой
16.02.2017, 15:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал членов кабинета министров внимательно готовиться к ежегодному отчёту правительства перед Госдумой РФ.
Медведев отметил, что в соответствии с Конституцией представит в Госдуме отчет о деятельности правительства 19 апреля. Он также напомнил, что лично десять лет назад предложил этот формат.
«Как показало время, он себя неплохо зарекомендовал как одна из важных форм отчёта правительства и важнейшая перед Госдумой. Это первый отчёт перед Госдумой седьмого созыва. Естественно, будут вопросы, необходимо готовиться всему правительству. Предложения готовить и какие-то объяснения, если это требуется», - указал премьер-министр.
По его словам, цель у всех властей в РФ едина - «сделать страну более успешной и сильной».
Медведев отметил, что в соответствии с Конституцией представит в Госдуме отчет о деятельности правительства 19 апреля. Он также напомнил, что лично десять лет назад предложил этот формат.
«Как показало время, он себя неплохо зарекомендовал как одна из важных форм отчёта правительства и важнейшая перед Госдумой. Это первый отчёт перед Госдумой седьмого созыва. Естественно, будут вопросы, необходимо готовиться всему правительству. Предложения готовить и какие-то объяснения, если это требуется», - указал премьер-министр.
По его словам, цель у всех властей в РФ едина - «сделать страну более успешной и сильной».