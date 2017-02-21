ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко встретится с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом в рамках официального визита в Социалистическую Республику сегодня, 21 февраля. В работе делегации принимает участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

В первый день визита у членов российской делегации запланирован ряд встреч с вьетнамским руководством. Сегодня участники делегации проведут переговоры с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган, премьер-министром правительства Нгуен Суан Фуком и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, а также встретятся с президентом Социалистической Республики Чан Дай Куангом.

Завтра, 22 февраля, Владимир Миклушевский выступит с докладом на заседании «круглого стола», на котором стороны обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом.

Глава Приморского края Владимир Миклушевский, принимающий участие в работе официальной делегации, подчеркнул, регион имеет богатый многолетний опыт сотрудничества с Вьетнамом в различных сферах. В марте прошлого года глава региона посетил Вьетнам с однодневным визитом по личному приглашению Президента страны. Глава Республики подтвердил интерес к новым возможностям Приморья и транзитному потенциалу региона.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и делового сотрудничества Приморского края с Вьетнамом, а также в сфере туризма. По итогам 2016 года экспорт из Приморья во Вьетнам увеличился на 18%, вырос и товарооборот.