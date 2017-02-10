Глава Приморья Владимир Миклушевский вошёл в ТОП-15 самых цитируемых глав регионов РФ
10.02.2017, 12:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский по итогам января вошел в ТОП-15 медиарейтинга глав субъектов РФ.
По версии «Медиалогии», глава Приморья занял в январе 13 место из 85. Владимир Миклушевский – единственный среди глав субъектов Дальнего Востока, вошедших в ТОП-15 общероссийского рейтинга.
Первое место в январском рейтинге удерживает мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке закрепился глава Чечни Рамзан Кадыров, замыкает тройку – руководитель Московской области Андрей Воробьёв.
При этом Губернатор Владимир Миклушевский в начале 2017 года возглавил рейтинг глав субъектов Дальнего Востока.
Эксперты отмечают, что Губернатор Приморья Владимир Миклушевский встретился в Светлогорье с трудовым коллективом горно-обогатительного комбината и озвучил ключевые направления по сохранению предприятия. Глава региона заявил, что 250 миллионов рублей направят из краевого бюджета на сохранение Лермонтовского ГОКа. Также СМИ сообщали, что президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и Губернатор края Владимир Миклушевский обсудили возможность проведения в Приморье молодежного чемпионата мира и Недели звезд КХЛ. Помимо этого, Владимир Миклушевский заявил, что в Приморском крае готовы к реализации третьего этапа федеральной программы по выдаче дальневосточных гектаров.
По версии «Медиалогии», глава Приморья занял в январе 13 место из 85. Владимир Миклушевский – единственный среди глав субъектов Дальнего Востока, вошедших в ТОП-15 общероссийского рейтинга.
Первое место в январском рейтинге удерживает мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке закрепился глава Чечни Рамзан Кадыров, замыкает тройку – руководитель Московской области Андрей Воробьёв.
При этом Губернатор Владимир Миклушевский в начале 2017 года возглавил рейтинг глав субъектов Дальнего Востока.
Эксперты отмечают, что Губернатор Приморья Владимир Миклушевский встретился в Светлогорье с трудовым коллективом горно-обогатительного комбината и озвучил ключевые направления по сохранению предприятия. Глава региона заявил, что 250 миллионов рублей направят из краевого бюджета на сохранение Лермонтовского ГОКа. Также СМИ сообщали, что президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и Губернатор края Владимир Миклушевский обсудили возможность проведения в Приморье молодежного чемпионата мира и Недели звезд КХЛ. Помимо этого, Владимир Миклушевский заявил, что в Приморском крае готовы к реализации третьего этапа федеральной программы по выдаче дальневосточных гектаров.