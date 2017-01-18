Глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей о правилах проведения ЕГЭ и ГИА
18.01.2017, 16:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Задать вопросы о ЕГЭ и других экзаменах родители будущих выпускников смогут лично руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергею Кравцову. 15 февраля он встретится с ними в ситуационно-информационном центре по адресу: улица Садовая-Сухаревская, дом 16 (пятый этаж). Начало в 11:00.
Глава и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы о проведении ЕГЭ для одиннадцатиклассников и ГИА для девятиклассников, содержании контрольных измерительных материалов, минимальном количестве баллов для получения аттестата, а также об особенностях экзаменов для школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Вопросы уже принимают по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru и на страницах Рособрнадзора в социальных сетях.
Все, кто не попадёт на встречу, смогут увидеть прямую трансляцию на официальном канале ведомства в YouTube.
Глава и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы о проведении ЕГЭ для одиннадцатиклассников и ГИА для девятиклассников, содержании контрольных измерительных материалов, минимальном количестве баллов для получения аттестата, а также об особенностях экзаменов для школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Вопросы уже принимают по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru и на страницах Рособрнадзора в социальных сетях.
Все, кто не попадёт на встречу, смогут увидеть прямую трансляцию на официальном канале ведомства в YouTube.