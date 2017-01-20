ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 февраля в 11.00 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в ситуационно-информационном центре ведомства проведёт Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся организации и проведения ГИА-9 и ЕГЭ в 2017 году, содержания контрольных измерительных материалов, особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

