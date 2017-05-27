ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инициативы по предотвращению оборота фальсифицированных нефтепродуктов на рынке обсуждались отраслевой рабочей группой по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Росстандарте.

Заседание провёл руководитель рабочей группы, глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

"Меры, которые прорабатываются в рамках рабочей группы, нужно рассматривать в том числе с позиции того, на кого они ориентированы. Для добросовестных игроков должны быть понятны все условия работы на рынке, включая мотивирующие к такому поведению на рынке условия. И не менее важно обеспечить прозрачность процессов, где скрыты основные нарушения, в том числе усилением соответствующей ответственности", – отметил глава ведомства.

На заседании рассматривались вопросы об объемах нефтепереработки, производства и распределения нефтепродуктов, а также текущая ситуация на рынке моторного топлива на территории.

Также обсуждались механизмы участия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в проведении контрольно-надзорных мероприятий за качеством и соответствием реализуемого на АЗС моторного топлива требованиям ТР ТС 013/2011, включая меры по недопущению выпуска в обращение и потребления моторного топлива экологического класса ниже К5. По мнению участников МРГ, главная задача сегодня состоит в выявлении каналов поставок такого контрафакта. Одновременно с этим необходимы меры и мероприятия, которые смогли бы изменить не только качество топлива, но и в целом культуру поведения и потребления на рынке.

Отдельное внимание уделено рассмотрению мер по снижению экономической эффективности реализации дешёвых заменителей дизельного топлива.



