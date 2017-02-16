Глава Ростуризма обсудил вопросы продвижения туристического потенциала России в аэропортах
16.02.2017, 12:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 14 февраля 2017 года Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов провёл совещание с представителями авиакомпаний и аэропортов по вопросам продвижения туристского потенциала Российской Федерации с использованием маркетинговых возможностей аэропортов.
В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта Российской Федерации, международных аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, воздушных гаваней Казани, Чебоксар, Хабаровска, авиакомпаний Nord Star, Utair и других участников авиатранспортной отрасли.
Развитие внутреннего и въездного туризма неразрывно связано с авиаперевозками, которые являются самым популярным способом перемещения у туристов. Авиаперелёты, в первую очередь, чартерные, являются базой, на которой формируется конкурентоспособный отечественный турпродукт – пакетные туры по России.
Аэропорты выступают своего рода «лицом» страны как туристской дестинации и эффективной площадкой для информирования пассажиров о возможностях отдыха и путешествий на ее территории посредством рекламных стендов, полиграфической продукции, навигации для туристов.
Очень важно, чтобы информация предоставлялась путешественникам на их родном языке. Многие российские аэропорты уже работают в этом направлении. К примеру, некоторых российских международных хабах, которые являются участниками программы «Русское гостеприимство» в сегменте China Friendly, уже установлены информационные указатели не только на английском, но и на китайском языке (Китай является одним из перспективных рынков с точки зрения развития въездного туризма в России, и турпоток из КНР устойчиво растёт и только за 9 месяцев 2016 года превысил 1 млн поездок).
По экспертным данным, в ближайшее время прогнозируется рост турпотока из Индии, поэтому актуальной задачей также представляется размещение в аэропортах информации о туристских возможностях России на хинди.
Особой важности вопросом в рамках повестки совещания стало проведение совместной кросс-маркетинговой программы, предполагающей размещение на территории аэропортов информационных стендов, иллюстрирующих туристский потенциал городов-участников Кубка Конфедераций – 2017 и Чемпионата мира по футболу – 2018.
В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта Российской Федерации, международных аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, воздушных гаваней Казани, Чебоксар, Хабаровска, авиакомпаний Nord Star, Utair и других участников авиатранспортной отрасли.
Развитие внутреннего и въездного туризма неразрывно связано с авиаперевозками, которые являются самым популярным способом перемещения у туристов. Авиаперелёты, в первую очередь, чартерные, являются базой, на которой формируется конкурентоспособный отечественный турпродукт – пакетные туры по России.
Аэропорты выступают своего рода «лицом» страны как туристской дестинации и эффективной площадкой для информирования пассажиров о возможностях отдыха и путешествий на ее территории посредством рекламных стендов, полиграфической продукции, навигации для туристов.
Очень важно, чтобы информация предоставлялась путешественникам на их родном языке. Многие российские аэропорты уже работают в этом направлении. К примеру, некоторых российских международных хабах, которые являются участниками программы «Русское гостеприимство» в сегменте China Friendly, уже установлены информационные указатели не только на английском, но и на китайском языке (Китай является одним из перспективных рынков с точки зрения развития въездного туризма в России, и турпоток из КНР устойчиво растёт и только за 9 месяцев 2016 года превысил 1 млн поездок).
По экспертным данным, в ближайшее время прогнозируется рост турпотока из Индии, поэтому актуальной задачей также представляется размещение в аэропортах информации о туристских возможностях России на хинди.
Особой важности вопросом в рамках повестки совещания стало проведение совместной кросс-маркетинговой программы, предполагающей размещение на территории аэропортов информационных стендов, иллюстрирующих туристский потенциал городов-участников Кубка Конфедераций – 2017 и Чемпионата мира по футболу – 2018.