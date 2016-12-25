ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Сочи, где потерпел крушение самолет ТУ-154, на борту которого находилось 92 человека. Сведений о выживших нет. В совещании приняли участие следователи и криминалисты Следственного комитета, представители Министерства обороны Российской Федерации, правительственной комиссии, администрации Краснодарского края.

Открывая заседание, Александр Бастрыкин попросил представителей министерства обороны России передать слова соболезнования родным, близким и коллегам погибших на боевом посту товарищей. Невосполнимой утратой для страны стала и гибель Елизаветы Глинки, с которой у Следственного комитета сложились тесные и добрые отношения. Именно благодаря Доктору Лизе были спасены десятки детей Донбасса, в судьбе которых принимает участие и СК России. В память о героическом Докторе Следственный комитет продолжит начатую с Елизаветой Глинкой совместную работу по предупреждению травмирования и гибели детей в зонах боевых действий. Также слова соболезнования Председатель СК России высказал в адрес родных и коллег погибших журналистов, один из которых Михаил Лужецкий был и нашим коллегой, работал ранее следователем. Погибшие журналисты были профессионалами своего дела и патриотами своей страны.

В ходе совещания Александр Бастрыкин заслушал результаты работы следственно-оперативной группы по проведению первоначальных следственных действий и дал конкретные поручения по ходу расследования уголовного дела. В ходе совещания намечен план работы группы на ближайшие несколько суток.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле Председателя Следственного комитета.