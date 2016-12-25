Глава СКР провёл оперативное совещание в Сочи
25.12.2016, 22:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Сочи, где потерпел крушение самолет ТУ-154, на борту которого находилось 92 человека. Сведений о выживших нет. В совещании приняли участие следователи и криминалисты Следственного комитета, представители Министерства обороны Российской Федерации, правительственной комиссии, администрации Краснодарского края.
Открывая заседание, Александр Бастрыкин попросил представителей министерства обороны России передать слова соболезнования родным, близким и коллегам погибших на боевом посту товарищей. Невосполнимой утратой для страны стала и гибель Елизаветы Глинки, с которой у Следственного комитета сложились тесные и добрые отношения. Именно благодаря Доктору Лизе были спасены десятки детей Донбасса, в судьбе которых принимает участие и СК России. В память о героическом Докторе Следственный комитет продолжит начатую с Елизаветой Глинкой совместную работу по предупреждению травмирования и гибели детей в зонах боевых действий. Также слова соболезнования Председатель СК России высказал в адрес родных и коллег погибших журналистов, один из которых Михаил Лужецкий был и нашим коллегой, работал ранее следователем. Погибшие журналисты были профессионалами своего дела и патриотами своей страны.
В ходе совещания Александр Бастрыкин заслушал результаты работы следственно-оперативной группы по проведению первоначальных следственных действий и дал конкретные поручения по ходу расследования уголовного дела. В ходе совещания намечен план работы группы на ближайшие несколько суток.
Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле Председателя Следственного комитета.
Открывая заседание, Александр Бастрыкин попросил представителей министерства обороны России передать слова соболезнования родным, близким и коллегам погибших на боевом посту товарищей. Невосполнимой утратой для страны стала и гибель Елизаветы Глинки, с которой у Следственного комитета сложились тесные и добрые отношения. Именно благодаря Доктору Лизе были спасены десятки детей Донбасса, в судьбе которых принимает участие и СК России. В память о героическом Докторе Следственный комитет продолжит начатую с Елизаветой Глинкой совместную работу по предупреждению травмирования и гибели детей в зонах боевых действий. Также слова соболезнования Председатель СК России высказал в адрес родных и коллег погибших журналистов, один из которых Михаил Лужецкий был и нашим коллегой, работал ранее следователем. Погибшие журналисты были профессионалами своего дела и патриотами своей страны.
В ходе совещания Александр Бастрыкин заслушал результаты работы следственно-оперативной группы по проведению первоначальных следственных действий и дал конкретные поручения по ходу расследования уголовного дела. В ходе совещания намечен план работы группы на ближайшие несколько суток.
Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле Председателя Следственного комитета.