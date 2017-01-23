Глава СКР возбудил уголовное дело в отношении ставропольской судьи, подозреваемой в покушении на мошенничество
23.01.2017, 11:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда города Ставрополя Инны Поповой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
По данным следствия, в мае 2015 года мужчина рассказал своей знакомой о намерении устроиться на работу в качестве судьи на территории Ставропольского края, которая сообщила, что у нее есть знакомая судья Ленинского районного суда города Ставрополя и она может поинтересоваться порядком сдачи документов для трудоустройства в судебные органы. В июле 2015 года женщина встретилась со своей знакомой, и судья сообщила ей ложные сведения о том, что у неё есть возможность оказать содействие в трудоустройстве мужчины на должность федерального судьи в городе Ставрополе в случае передачи ей денег в сумме 12 миллионов рублей. После этой встречи мужчина, опасаясь хищения его денег, обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю. Впоследствии женщина, действовавшая в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проводимого сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, встретилась с судьей и отдала ей бумажный пакет с деньгами в сумме 10 тысяч рублей и муляж денег на сумму 9 миллионов 990 тысяч рублей. Сразу после получения денежных средств подозреваемая была задержана.
В целях наиболее квалифицированного расследования уголовное дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.
По данным следствия, в мае 2015 года мужчина рассказал своей знакомой о намерении устроиться на работу в качестве судьи на территории Ставропольского края, которая сообщила, что у нее есть знакомая судья Ленинского районного суда города Ставрополя и она может поинтересоваться порядком сдачи документов для трудоустройства в судебные органы. В июле 2015 года женщина встретилась со своей знакомой, и судья сообщила ей ложные сведения о том, что у неё есть возможность оказать содействие в трудоустройстве мужчины на должность федерального судьи в городе Ставрополе в случае передачи ей денег в сумме 12 миллионов рублей. После этой встречи мужчина, опасаясь хищения его денег, обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю. Впоследствии женщина, действовавшая в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проводимого сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, встретилась с судьей и отдала ей бумажный пакет с деньгами в сумме 10 тысяч рублей и муляж денег на сумму 9 миллионов 990 тысяч рублей. Сразу после получения денежных средств подозреваемая была задержана.
В целях наиболее квалифицированного расследования уголовное дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.