ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Координационное совещание с руководителями правоохранительных органов провёл сегодня утром Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Президенту Татарстана доложили о ходе расследования уголовного дела по факту убийства студента КФУ из Республики Чад. Рустам Минниханов поручил взять ход расследования этого уголовного дела на особый контроль правоохранительных органов.

По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, тело 24-летнего студента из Республики Чад было обнаружено в Казани вечером в четверг у дома по улице Аделя Кутуя с признаками насильственной смерти. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Погибшего студента 1992 года звали Махджуб Тиджани Хассан, он поступил в КФУ по гослинии в 2015 году. Учился на втором курсе юридического факультета. 
 