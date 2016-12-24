ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совещание по вопросу реализации проекта «ТАНЕКО» провёл сегодня в Нижнекамске Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Рабочий визит на «ТАНЕКО» Рустам Минниханов начал с объезда строящихся объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов и знакомства с ходом работ на установке гидроочистки нафты, изомеризации и ЭЛОУ-АВТ-6.

Президента Республики Татарстан сопровождали генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, помощник Президента РТ Ринат Сабиров и другие официальные лица.

После осмотра строительных площадок Рустам Минниханов провёл совещание по вопросу реализации проекта «ТАНЕКО», где обсуждались производственные итоги работы Комплекса и вопросы его дальнейшего развития. С докладами выступили генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин и начальник УРПС ПАО «Татнефть» Николай Заикин.

Ожидаемый объём переработки нефтесырья на установках АО «ТАНЕКО» в 2016 году составит 8,7 млн тонн. Средний показатель глубины переработки по году - 84,6%, выход светлых нефтепродуктов - 77,8%. В целом с начала комплексного опробования первой очереди Комплекса будет переработано 42,6 млн тонн нефтесырья.

Как отметил Леонид Алехин, планы по переработке углеводородного сырья, производству и отгрузке нефтепродуктов выполнены. В течение 2016 года обеспечивалась промышленная и экологическая безопасность действующего и вновь вводимых производств. Целевыми индикаторами развития Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в этом году являлись работы, связанные с завершением строительства и комплексным опробованием оборудования установки замедленного коксования и блока стабилизации нафты.

Численность персонала АО «ТАНЕКО» выросла до 3316 человек. Доля рабочих, специалистов и служащих составляет 90 процентов. Всего в 2016 году в АО «ТАНЕКО» принято 293 человека, продолжается работа по укомплектованию персонала вновь вводимых установок.

Как отметил в докладе начальник УРПС ПАО «Татнефть» Николай Заикин, компания «Татнефть» в полном объёме профинансировала строительство новых установок на Комплексе «ТАНЕКО», направив на эти цели более 27 млрд рублей. При организации поставок оборудования и материалов ставка была сделана на российских производителей. На данный момент на строительных площадках Комплекса работает порядка 250 подрядных организаций, около 3,8 тыс. человек.

В 2017 году УРПС ПАО «Татнефть» планирует завершить в полном объёме строительно-монтажные работы на установках изомеризации нафты, гидроочистки дизеля, керосина, тяжёлого газойля коксования, комплексе производства ароматики и ЭЛОУ-АВТ-6, после чего начнутся пусконаладочные работы.