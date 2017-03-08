Глава Татарстана посетил завод BMW в Лейпциге
08.03.2017, 10:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Автомобильный завод концерна BMW в рамках своей рабочей поездки в Германию посетил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Президента РТ сопровождали министр юстиции Саксонии Себастьян Гемков, генеральный консул России в Лейпциге Вячеслав Логутов, другие официальные лица.
Завод BMW в Лейпциге является одним из наиболее современных и экологичных автосборочных предприятий в мире. Запущен в эксплуатацию в 2005 году.
Ежедневно с конвейера предприятия сходит 740 машин - автомобили БМВ 1-й и 2-й серий, а также электромобили BMW i3 и BMW i8.
Общее количество сотрудников завода – 4800 человек. Общий объём инвестиций в строительство завода составил около 2,2 млрд. евро. Начиная с 2011 года Лейпциг является специализированным центром, где BMW Group аккумулирует опыт производства электромобилей.
Делегация Татарстана посетила кузовной и сборочный цеха.
Завод BMW в Лейпциге является одним из наиболее современных и экологичных автосборочных предприятий в мире. Запущен в эксплуатацию в 2005 году.
Ежедневно с конвейера предприятия сходит 740 машин - автомобили БМВ 1-й и 2-й серий, а также электромобили BMW i3 и BMW i8.
Общее количество сотрудников завода – 4800 человек. Общий объём инвестиций в строительство завода составил около 2,2 млрд. евро. Начиная с 2011 года Лейпциг является специализированным центром, где BMW Group аккумулирует опыт производства электромобилей.
Делегация Татарстана посетила кузовной и сборочный цеха.