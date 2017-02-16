Глава Татарстана провёл встречу с мэром Парижа Анн Идальго
16.02.2017, 12:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С мэром Парижа госпожой Анн Идальго встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча состоялась в зале переговоров Губернаторского дворца Казанского Кремля.
Напомним, что Анн Идальго находится в Казани с двухдневным визитом (15-16 февраля 2017 года).
Рустам Минниханов поблагодарил Анн Идальго за то, что она нашла в плотном графике время посетить Казань, за интерес, проявленный к республике в целом.
Президент Татарстана отметил, что высоко ценит работу Анн Идальго в рамках всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Местные власти – это основа любого государства, сказал он, и вы вносите свою лепту в эту основу.
Рустам Минниханов вкратце напомнил о сотрудничестве с рядом французских компаний, которые сегодня осуществляют деятельность на территории Республики Татарстан. Он также сообщил, что памятники архитектуры и истории Татарстана включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (Казанский Кремль и музей-заповедник в городе Болгар). Кроме того, ведётся работа по включению в список ещё одного объекта – Успенского собора, расположенного на острове-граде Свияжск.
По мнению Рустама Минниханова, национальный праздник Сабантуй также может претендовать на включение в реестр нематериального наследия ЮНЕСКО.
Мы с одобрением восприняли соглашение о сотрудничестве, подписанное между Парижем и Казанью, сказал Президент Татарстана, это хороший сигнал.
Напомним, что соглашением между Парижем и Казанью предусмотрено установление на долгосрочной основе двусторонних связей, планирование совместных мероприятий, обмен информацией, сотрудничество в туристической сфере, инвестиционной деятельности, реализация культурных проектов.
Рустам Минниханов и мэр Парижа Анн Идальго обсудили вопросы проведения в Париже в 2017 году национального праздника Сабантуй (договоренность об этом была достигнута ранее на встрече мэра Казани Ильсура Метшина с Анн Идальго). Предполагается, что Сабантуй-2017 во французской столице пройдет на Марсовом поле. Дата проведения будет определена позднее.
В свою очередь, мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что сегодня интерес представляет опыт Татарстана и Казани в подготовке и проведении спортивных мероприятий международного уровня. Нам интересна ваша стратегия развития туризма и спорта, сказала она, строительство масштабных спортивных сооружений, все международные события, которые у вас уже прошли и к которым вы готовитесь, – все это очень важно.
Так, Анн Идальго напомнила, что Парижу важен опыт Татарстана в вопросах обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий. Она также заверила, что и Париж готов делиться собственным опытом в области туризма, привлечения туристов со всего мира, увеличения туристического потока. Нужно плотно работать в этом направлении, сказала она, искать новые формы.
Анн Идальго также сообщила, что одна из перспективных областей взаимодействия – сфера образования. Надо, чтобы наша молодежь знала друг друга, сказала она, устанавливать контакты, взаимосвязь между образовательным учреждениями Казани и Парижа – колледжами и лицеями.
Рустам Минниханов, в свою очередь, поддержал идею усиления взаимодействия в области туризма, спорта и особенно – образования.
Кроме того, он также отметил, что Татарстан - как регион России - имеет серьезный многовековой опыт мирного сосуществования людей разных национальностей и различных конфессий. Мы готовы сотрудничать и в этом направлении, сказал Рустам Минниханов, тем более что в современной Европе есть некие проблемы с мигрантами, которым необходима адаптация в новом обществе.
Напомним, что Анн Идальго находится в Казани с двухдневным визитом (15-16 февраля 2017 года).
Рустам Минниханов поблагодарил Анн Идальго за то, что она нашла в плотном графике время посетить Казань, за интерес, проявленный к республике в целом.
Президент Татарстана отметил, что высоко ценит работу Анн Идальго в рамках всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Местные власти – это основа любого государства, сказал он, и вы вносите свою лепту в эту основу.
Рустам Минниханов вкратце напомнил о сотрудничестве с рядом французских компаний, которые сегодня осуществляют деятельность на территории Республики Татарстан. Он также сообщил, что памятники архитектуры и истории Татарстана включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (Казанский Кремль и музей-заповедник в городе Болгар). Кроме того, ведётся работа по включению в список ещё одного объекта – Успенского собора, расположенного на острове-граде Свияжск.
По мнению Рустама Минниханова, национальный праздник Сабантуй также может претендовать на включение в реестр нематериального наследия ЮНЕСКО.
Мы с одобрением восприняли соглашение о сотрудничестве, подписанное между Парижем и Казанью, сказал Президент Татарстана, это хороший сигнал.
Напомним, что соглашением между Парижем и Казанью предусмотрено установление на долгосрочной основе двусторонних связей, планирование совместных мероприятий, обмен информацией, сотрудничество в туристической сфере, инвестиционной деятельности, реализация культурных проектов.
Рустам Минниханов и мэр Парижа Анн Идальго обсудили вопросы проведения в Париже в 2017 году национального праздника Сабантуй (договоренность об этом была достигнута ранее на встрече мэра Казани Ильсура Метшина с Анн Идальго). Предполагается, что Сабантуй-2017 во французской столице пройдет на Марсовом поле. Дата проведения будет определена позднее.
В свою очередь, мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что сегодня интерес представляет опыт Татарстана и Казани в подготовке и проведении спортивных мероприятий международного уровня. Нам интересна ваша стратегия развития туризма и спорта, сказала она, строительство масштабных спортивных сооружений, все международные события, которые у вас уже прошли и к которым вы готовитесь, – все это очень важно.
Так, Анн Идальго напомнила, что Парижу важен опыт Татарстана в вопросах обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий. Она также заверила, что и Париж готов делиться собственным опытом в области туризма, привлечения туристов со всего мира, увеличения туристического потока. Нужно плотно работать в этом направлении, сказала она, искать новые формы.
Анн Идальго также сообщила, что одна из перспективных областей взаимодействия – сфера образования. Надо, чтобы наша молодежь знала друг друга, сказала она, устанавливать контакты, взаимосвязь между образовательным учреждениями Казани и Парижа – колледжами и лицеями.
Рустам Минниханов, в свою очередь, поддержал идею усиления взаимодействия в области туризма, спорта и особенно – образования.
Кроме того, он также отметил, что Татарстан - как регион России - имеет серьезный многовековой опыт мирного сосуществования людей разных национальностей и различных конфессий. Мы готовы сотрудничать и в этом направлении, сказал Рустам Минниханов, тем более что в современной Европе есть некие проблемы с мигрантами, которым необходима адаптация в новом обществе.