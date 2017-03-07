ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 марта по приглашению Владимира Путина Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию для участия в шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Лидеры обсудят весь комплекс вопросов российско-турецких отношений с акцентом на дальнейшее восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей. На повестке дня, в частности, реализация совместных проектов по сооружению первой турецкой АЭС «Аккую» и строительству газопровода «Турецкий поток».

Предполагается также обмен мнениями по актуальным аспектам региональной проблематики, в первую очередь относительно перспектив дальнейшего взаимодействия России и Турции в борьбе с международным терроризмом и урегулировании сирийского кризиса.

По итогам саммита ожидается подписание ряда двусторонних документов.