ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с рядом инициатив по развитию регионального отделения "Юнармия".

В конце октября 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о создании Российского движения школьников. В рамках его деятельности образовано новое молодёжное Всероссийское движение "Юнармия". Оно направлено на формирование нравственных ценностей и ориентиров, военно-патриотического воспитания, а также на объединение усилий организаций, занимающихся допризывной подготовкой граждан. Так, Ульяновская область одна из первых в стране присоединилась к данному патриотическому проекту. В настоящее время региональное движение объединяет более 400 юнармейцев.

"На вас, юнармейцев, с надеждой смотрит старшее поколение. С вас будут брать пример младшие товарищи. "Юнармия" – совсем ещё молодая организация. Поэтому именно вам предстоит писать её историю. Хорошо, что рядом есть верные взрослые товарищи, готовые помочь в освоении военного дела, поделиться житейской и воинской мудростью. Я обращаюсь к председателям районных отделений организации "Боевое братство" с просьбой взять наших юнармейцев под свою опеку. Мы вместе с вами будем продолжать принимать участие в развитии "Поста №1", фестивале "Навстречу победе", замечательной всемирной акции "Бессмертный полк". Лучшие юнармейские отряды смогут побороться за право носить имена наших героев-земляков", - отметил Губернатор Сергей Морозов.

В рамках мероприятия глава региона вручил школьникам – победителям областного конкурсного отбора путёвки во Всероссийский детский центр "Орлёнок" на тематическую смену "Служу Отечеству". Она пройдёт в Краснодарском крае с 27 апреля по 17 мая. Критериями конкурсного отбора стали – презентация своего юнармейского движения и работы о героях - ульяновцах, а также эссе на тему "Что для меня Юнармия". Одним из обладателей путёвок из рук Губернатора стал участник военно-патриотического клуба "Щит" Большенагаткинской средней общеобразовательной школы Цильнинского района Максим Узиков.

"Для меня очень значимо получить путёвку на эту специализированную смену. "Юнармия" и последующая воинская служба для меня это смысл жизни. С юного возраста я уже знал все воинские звания Вооружённых сил Российской Федерации, разбирался в оружии и умел маршировать. Членство в военно-патриотическом клубе "ЩИТ" мне стало по душе", - поделился Максим Узиков.

Также в рамках встречи была презентована работа юнармейских отрядов за 2016 год, состоялась торжественная клятва новых членов движения из числа воспитанников суворовского училища, а также передача знамени региональному штабу "Юнармия".

По словам Министра образования и науки Ульяновской области Раиса Загидуллина, на территории региона заканчивается цикл мероприятий в рамках месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы, посвящённый Дню защитника Отечества. Он включил в себя ряд памятных дат. Так в образовательных учреждениях прошли торжественные линейки, классные часы, уроки мужества, музейные уроки, встречи с военнослужащими, ветеранами. "Участники юнармейских отрядов приняли самое активное участие в тематическом месячнике. Они участвовали на Посту №1, в волонтёрских акциях, торжественных линейках и митингах, спортивных соревнованиях, олимпиадах по учебным предметам. Всего в течение февраля в области организовано более 300 тематических мероприятий, участие в которых приняло более 120 тысяч детей и подростков", - сказал Министр образования и науки Раис Загидуллин.