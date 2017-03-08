ОРЕАНДА-НОВОСТИ Глава Якутии Егор Борисов укрепил позиции в рейтинге руководителей субъектов РФ в феврале — занял 13 место в группе «Очень сильное влияние». Такие данные обнародовало Агентство политических и экономических коммуникаций.



По информации экспертов, средний балл Ил Дархана составляет 5,90. В январе в аналогичном рейтинге Егор Борисов занимал 16 место.



Кроме руководителя Якутии в группу вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и другие.



Самыми невлиятельными в России стали губернатор Амурской области Александр Козлов, руководитель Еврейской автономной области Александр Левинталь, глава Республики Марий-Эл Леонид Маркелов.