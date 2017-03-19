ОРЕАНДА-НОВОСТИ Глава Якутии Егор Борисов в рамках рабочей поездки в Усть-Алданский улус провёл совещание с работниками социальных служб, служб занятости и главами наслегов района. Речь шла об инициативе главы республики по передаче на муниципальный уровень полномочий, связанных с выявлением и отбором граждан, действительно нуждающихся в социальной поддержке.



Егор Борисов напомнил, что 18% населения республики сегодня имеет доходы ниже прожиточного минимума. Он также подчеркнул, что с этого года борьба с бедностью включена руководством республики в разряд приоритетных задач. «Исходя из этого, мы должны принять решения, чтобы заложить фундамент по оказанию серьёзной поддержки со стороны государства таким людям. Формирование такой политики началось», — сделал акцент Борисов.



Далее он сообщил, что в ближайшее время подпишет специальный указ, касающийся данного направления. По словам Ил Дархана, главная задача в 2017 году – разработать механизм ощутимой социальной поддержки остро нуждающимся гражданам, начать работу и дать им понять, что они не останутся без внимания.



Со следующего года при разработке бюджета расходы на поддержку жителей республики, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, также будут увеличены.



При этом глава республики считает, что социальная помощь должна быть оказана только тем, кто действительно в ней нуждается. По мысли Борисова ситуации бывают разные и именно поэтому пора наладить персонифицированный подход. Например, семьи с тремя детьми формально считаются многодетными. Но если в одной такой семье ежемесячный доход составляет 100 тысяч рублей, то в другой такой же по составу семье родители не имеют работы или их доходы крайне незначительны. Естественно, в данном случае сумма в 10 тысяч будет гораздо более эффективным подспорьем для второй семьи. И именно таким семьям, по мысли главы республики, должно оказывать первоочередную помощь.



Есть также граждане, относящиеся к асоциальной категории, но их не так много, как кажется. Егор Борисов полагает, что их тоже нельзя бросать на произвол судьбы, но при этом местные власти обязаны контролировать использование выделяемых им средств.



Ранее глава республики дал поручение правительству республики начать подготовительную, организационную работу с районными организациями социального обеспечения и, прежде всего, с руководителями наслегов по передаче полномочий, выявлению и отбору граждан, которые действительно нуждаются в социальной помощи.



На совещании Егор Борисов спросил глав муниципальных образований Усть-Алданского улуса о том, какую работу они уже провели и сколько выявили таких жителей. Глава Якутии предупредил, что на глав наслегов будет возложена большая ответственность по социальной защите граждан.



Он вновь указал на слабую осведомлённость населения о механизмах поддержки сельского хозяйства, предпринимательства и социальной сферы. «Вы должны ходить по дворам и подсказывать, информировать своих жителей, чем можно заняться, куда подать заявку. Иначе доверие общества к вам будет потеряно», — сказал Егор Борисов местным руководителям.



Указ Главы Республики Саха (Якутия), касающийся данной проблематики, по поручению Егора Борисова, должен быть подготовлен до конца марта, чтобы правительство как можно быстрее приступило к проработке соответствующих управленческих решений.