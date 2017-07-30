Глава государства подписал закон о садоводческом и огородническом некоммерческих товариществах
30.07.2017, 21:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Закон принят Госдумой 20 июля, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года и вступает в силу с 1 января 2019 года.
Согласно документу, сокращается до двух количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Согласно документу, на огородном земельном участке граждане вправе размещать исключительно хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости.
При этом собственники садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вправе создать лишь одно садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество для управления имуществом общего пользования, расположенным в границах данной территории садоводства или огородничества.
Также документов вводится понятие "садовый дом", определяется минимальное количество членов товарищества, определяются основания и порядок принятия в члены товарищества, их права и обязанности, а также основания прекращения членства; права и обязанности председателя товарищества, правления товарищества и ревизионной комиссии.
При этом реорганизации некоммерческих организаций, ранее созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, не требуется.
Согласно документу, сокращается до двух количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Согласно документу, на огородном земельном участке граждане вправе размещать исключительно хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости.
При этом собственники садовых или огородных земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вправе создать лишь одно садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество для управления имуществом общего пользования, расположенным в границах данной территории садоводства или огородничества.
Также документов вводится понятие "садовый дом", определяется минимальное количество членов товарищества, определяются основания и порядок принятия в члены товарищества, их права и обязанности, а также основания прекращения членства; права и обязанности председателя товарищества, правления товарищества и ревизионной комиссии.
При этом реорганизации некоммерческих организаций, ранее созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, не требуется.
Источник: Единая России