ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:

«Сегодня мы чествуем смелых, сильных духом людей – тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелёгкую, но ответственную и почётную службу в ВДВ. Кто превыше всего ценит законы боевого братства и вместе с товарищами в любую минуту готов грудью встать на защиту Отечества. И конечно, самые искренние слова благодарности – ветеранам-десантникам. Их отвагой и мужеством создавалась история легендарной «крылатой пехоты».

Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров бережно хранит ратные традиции своих предшественников, достойно справляется с поставленными задачами, неизменно демонстрирует безупречную выучку, сплочённость, верность воинскому долгу. Честно служит России».