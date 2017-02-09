ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником. В тексте поздравления говорится:



"В истории отечественного воздушного флота немало выдающихся достижений и триумфов, блистательная плеяда учёных, конструкторов, инженеров, пилотов, специалистов, которые самоотверженно служили Родине, своим созидательным трудом прославили нашу страну как одну из ведущих авиационных держав мира.

Важно, что преемственность поколений и традиций продолжается. Вижу в этом надёжную основу успешного развития авиатранспортного комплекса, укрепления его научного, технического, кадрового потенциала. Сегодня от вас, ваших знаний, компетентности, опыта во многом зависит эффективное решение актуальных отраслевых задач, главные из которых – совершенствование наземной, аэропортовой инфраструктуры, внедрение современных технологий и оборудования, обеспечение безопасности полётов и повышение их доступности. Эта работа приобретает особую значимость в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году, других масштабных мероприятий.

Желаю вам здоровья, благополучия, воплощения в жизнь намеченных планов".