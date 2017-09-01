Глава государства провёл в День знаний Всероссийский открытый урок "Россия, устремленная в будущее"
01.09.2017, 22:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Российской Федерации В.В. Путин в ходе рабочей поездки в Ярославскую область провёл в День знаний Всероссийский открытый урок "Россия, устремлённая в будущее".
Глава государства поздравил всех студентов, школьников, родителей и преподавателей с Днём знаний. Он отметил, что до конца текущего года в России откроется 170 школ.
Общаясь со школьниками, В.В. Путин отметил, что для сохранения суверенитета страны необходимо добиваться качественного продвижения вперёд.
- Очень рассчитываю на то, что в самом ближайшем будущем мы почувствуем отдачу от вас, а вы будете получать удовлетворение от того, как вы живёте. От достижений, которыми вы будете гордиться, - сказал В.В. Путин.
Глава государства также предложил написать сочинение на тему "Россия, устремлённая в будущее", в котором ребята смогли бы отразить свой взгляд на то, какой станет Россия на рубеже 2040-2050 годов.
Также Президент посетил Всероссийский форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ". Он осмотрел секции "Информационные технологии", "Технологии энергии", "Космические технологии", "Технологии материалов".
Глава государства поздравил всех студентов, школьников, родителей и преподавателей с Днём знаний. Он отметил, что до конца текущего года в России откроется 170 школ.
Общаясь со школьниками, В.В. Путин отметил, что для сохранения суверенитета страны необходимо добиваться качественного продвижения вперёд.
- Очень рассчитываю на то, что в самом ближайшем будущем мы почувствуем отдачу от вас, а вы будете получать удовлетворение от того, как вы живёте. От достижений, которыми вы будете гордиться, - сказал В.В. Путин.
Глава государства также предложил написать сочинение на тему "Россия, устремлённая в будущее", в котором ребята смогли бы отразить свой взгляд на то, какой станет Россия на рубеже 2040-2050 годов.
Также Президент посетил Всероссийский форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ". Он осмотрел секции "Информационные технологии", "Технологии энергии", "Космические технологии", "Технологии материалов".
Источник: Министерство образования и науки