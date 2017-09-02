ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Кабинета министров РФ Дмитрий Медведев поздравил Премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука с 72-летием провозглашения независимости государства.



В поздравительной телеграмме, в частности, говорится:

«Российско-вьетнамские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнёрства, базируются на принципах дружбы и взаимопонимания. Успешно развивается двустороннее взаимодействие в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях. Продвижению взаимовыгодной кооперации способствует реализация Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом.

Настроены на продолжение активной работы с вьетнамскими партнёрами по правительственной линии, осуществление новых масштабных совместных проектов и инициатив».