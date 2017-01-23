Глава внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии посетил Россию
23.01.2017, 16:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 января Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто посетил с рабочим визитом Москву. Состоялись переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.
В контексте подготовки контактов на высшем уровне в начале февраля с.г. в Будапеште предметно рассмотрен широкий круг вопросов российско-венгерских отношений, обсуждены перспективы их дальнейшего поступательного развития на основе прагматизма и взаимного уважения интересов.
Особый акцент был сделан на торгово-экономическом сотрудничестве, реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе в энергетической сфере, в русле договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер- министром Венгрии В.Орбаном в феврале 2016 года.
В контексте подготовки контактов на высшем уровне в начале февраля с.г. в Будапеште предметно рассмотрен широкий круг вопросов российско-венгерских отношений, обсуждены перспективы их дальнейшего поступательного развития на основе прагматизма и взаимного уважения интересов.
Особый акцент был сделан на торгово-экономическом сотрудничестве, реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе в энергетической сфере, в русле договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер- министром Венгрии В.Орбаном в феврале 2016 года.