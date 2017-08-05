Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации посетил кировские предприятия ОПК
«Задача Правительства Кировской области – содействовать предприятиям ОПК в увеличении объемов производства гражданской продукции, – сказал Игорь Васильев. – Такое поручение дал Президент России Владимир Путин. Для решения этой задачи объединили усилия органы исполнительной власти, предприятия ОПК и научно-образовательные учреждения региона. Создан Инжиниринговый центр при ВятГУ и Совет главных конструкторов Кировской области. Сегодня на предприятиях мы увидели, в том числе, образцы гражданской продукции. Процесс запущен, уверен, при плотном взаимодействии предприятий, региональной и федеральной власти, мы эту задачу сможем решить»
Виктор Бондарев по итогам визита отметил высокий уровень качества продукции кировских предприятий.
«Мы осмотрели несколько предприятий, могу отметить хорошее техническое оснащение, грамотные планы по развитию, – прокомментировал Главком ВКС. – Отрадно, что идет работа по совершенствованию производств. Разработка изделий, как для армии, так и для народного хозяйства здесь на высоком уровне. Есть перспективы развития, инвестиционная привлекательность, уверен – все получится».