ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Бондарев прибыл сегодня в Киров с рабочим визитом. В сопровождении врио губернатора Кировской области Игоря Васильева он посетил крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса региона – заводы «Сельмаш», «Лепсе», «Авитек» и «Кировское машиностроительное предприятие», а также строящийся Детский космический центр. Во встрече также приняли участие и.о. заместителя Председателя Правительства Кировской области Максим Кочетков и советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных.

«Задача Правительства Кировской области – содействовать предприятиям ОПК в увеличении объемов производства гражданской продукции, – сказал Игорь Васильев. – Такое поручение дал Президент России Владимир Путин. Для решения этой задачи объединили усилия органы исполнительной власти, предприятия ОПК и научно-образовательные учреждения региона. Создан Инжиниринговый центр при ВятГУ и Совет главных конструкторов Кировской области. Сегодня на предприятиях мы увидели, в том числе, образцы гражданской продукции. Процесс запущен, уверен, при плотном взаимодействии предприятий, региональной и федеральной власти, мы эту задачу сможем решить»

Виктор Бондарев по итогам визита отметил высокий уровень качества продукции кировских предприятий.

«Мы осмотрели несколько предприятий, могу отметить хорошее техническое оснащение, грамотные планы по развитию, – прокомментировал Главком ВКС. – Отрадно, что идет работа по совершенствованию производств. Разработка изделий, как для армии, так и для народного хозяйства здесь на высоком уровне. Есть перспективы развития, инвестиционная привлекательность, уверен – все получится».