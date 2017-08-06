ОРЕАНДА-НОВОСТИ 6 августа в Маниле «на полях» министерских мероприятий по линии АСЕАН Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провёл встречу с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.



Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки дня, а также относительно наращивания внешнеполитической координации России и Китая в решении актуальных региональных и международных вопросов. Министры подробно обсудили ситуацию на Корейском полуострове в свете принятия 5 августа с.г. Советом Безопасности ООН резолюции № 2371.