Горноспасатели обследуют незатопленные участки выработок рудника "Мир"
05.08.2017, 17:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Поисковые работы на руднике "Мир" в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) продолжаются посменно. В настоящий момент 19 отделений горноспасателей в количестве 121 человека обследуют незатопленные участки выработок. Среди них, в том числе, три отделения из города Мирный и спасатели из Новокузнецка.
На данный момент сотрудниками военизированного горноспасательного отряда обследуются три горизонта -210, - 310 и - 410. Горноспасатели работают непрерывно, пробиваясь через грязевые массы, которые затрудняют и без того непростую поисково-спасательную операцию.
Специалисты уточняют, что особенность этого подтопления заключается в том, что в горных выработках не просто вода, а технологическая солёная вода со всей грязью и потоками. Это затрудняет работу спасателей и проходку горизонтов.
Группировка спасателей работает посменно. Одновременно на руднике находятся 3-4 отделения, в каждом из которых 5-7 человек. Кроме того, им помогают работники предприятия, которые хорошо знают рудник. Рабочие рудника продвигаются со спасателями и одновременно налаживают системы вентиляции, берут пробы воздуха на присутствие в нём газов и других опасных и вредных веществ.
Продолжительность одной смены в среднем 5-6 часов. Затем её сразу же меняет другая смена. Это позволяет обеспечить непрерывность работ и дать возможность отработавшим в сложнейших условиях горноспасателям отдохнуть. Кроме того, сейчас ведутся работы по отгрузке пульпы из ствола шахты (пульпа - смесь воды и грунта в водяных землечерпальных работах).
В поисковых работах планировалось задействовать и горных водолазов, но в них необходимости нет. Внутри шахты не водная субстанция, а грязевые массы. Работа водолазов в такой среде не представляется возможной.
На базе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) развёрнут телефон "Горячей линии": 8 (4112) 39-99-99. В настоящий момент психологам МЧС России по телефону "Горячей линии" поступило 160 обращений.
Продолжают работать экспертный совет и центр поддержки принятия решений.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на руднике продолжаются. Для их проведения осуществляется наращивание действующей группировки сил и средств. Всего на данный момент привлечены 332 человека, используются 34 единицы техники.
На данный момент сотрудниками военизированного горноспасательного отряда обследуются три горизонта -210, - 310 и - 410. Горноспасатели работают непрерывно, пробиваясь через грязевые массы, которые затрудняют и без того непростую поисково-спасательную операцию.
Специалисты уточняют, что особенность этого подтопления заключается в том, что в горных выработках не просто вода, а технологическая солёная вода со всей грязью и потоками. Это затрудняет работу спасателей и проходку горизонтов.
Группировка спасателей работает посменно. Одновременно на руднике находятся 3-4 отделения, в каждом из которых 5-7 человек. Кроме того, им помогают работники предприятия, которые хорошо знают рудник. Рабочие рудника продвигаются со спасателями и одновременно налаживают системы вентиляции, берут пробы воздуха на присутствие в нём газов и других опасных и вредных веществ.
Продолжительность одной смены в среднем 5-6 часов. Затем её сразу же меняет другая смена. Это позволяет обеспечить непрерывность работ и дать возможность отработавшим в сложнейших условиях горноспасателям отдохнуть. Кроме того, сейчас ведутся работы по отгрузке пульпы из ствола шахты (пульпа - смесь воды и грунта в водяных землечерпальных работах).
В поисковых работах планировалось задействовать и горных водолазов, но в них необходимости нет. Внутри шахты не водная субстанция, а грязевые массы. Работа водолазов в такой среде не представляется возможной.
На базе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) развёрнут телефон "Горячей линии": 8 (4112) 39-99-99. В настоящий момент психологам МЧС России по телефону "Горячей линии" поступило 160 обращений.
Продолжают работать экспертный совет и центр поддержки принятия решений.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на руднике продолжаются. Для их проведения осуществляется наращивание действующей группировки сил и средств. Всего на данный момент привлечены 332 человека, используются 34 единицы техники.
Источник: МЧС РФ