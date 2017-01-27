Госдума приняла в первом чтении законопроект об "опасном вождении"
27.01.2017, 22:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госдума приняла в первом чтении правительственный проект закона о введении штрафов в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение.
Депутаты внесли поправки в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП РФ), которые устанавливают "административную ответственность в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение", передаёт ТАСС.
В сопроводительных документах к проекту закона поясняется, введение санкций за опасное вождение продиктована необходимостью изменений правил дорожного движения (ПДД), где установлен запрет на такой стиль езды.
В пояснительной записке отмечается, что в конце мая 2016 года правительство России ввело в ПДД понятие "опасное вождение".
Под "опасным вождением" понимается неоднократное совершение действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу, перестроении при интенсивном движении, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, а также бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП, препятствовании обгону.
"Опасное вождение в ряде случаев лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации", - подчёркивают разработчики законопроекта.
Профильный комитет Госдумы - по госстроительству и законодательству - полностью поддержал концепцию правительственной инициативы.
Кроме того, первый зампред комитета Вячеслав Лысаков предложил ужесточить административную ответственность за рецидивы опасного вождения.
По его словам, в случае совершения повторного правонарушения в течение года необходимо предусмотреть "административный арест, исправительные работы, лишение прав на длительный срок".
Данные поправки он пообещал подготовить ко второму чтению проекта закона.
Широкое общественное обсуждение поправок в ПДД, вводящих термин "опасное вождение", прошло 31 марта прошлого года по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева в формате Открытого правительства с участием экспертов, представителей профильных ведомств, общественных организаций, страховщиков.
Необходимость введения понятия "опасное вождение" была поддержана всеми участниками дискуссии, однако эксперты высказали ряд предложений по уточнению самой формулировки и по возможности доказательства факта нарушения.
Депутаты внесли поправки в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП РФ), которые устанавливают "административную ответственность в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение", передаёт ТАСС.
В сопроводительных документах к проекту закона поясняется, введение санкций за опасное вождение продиктована необходимостью изменений правил дорожного движения (ПДД), где установлен запрет на такой стиль езды.
В пояснительной записке отмечается, что в конце мая 2016 года правительство России ввело в ПДД понятие "опасное вождение".
Под "опасным вождением" понимается неоднократное совершение действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу, перестроении при интенсивном движении, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, а также бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП, препятствовании обгону.
"Опасное вождение в ряде случаев лишает других участников дорожного движения возможности спрогнозировать дальнейшее поведение такого водителя и адекватно среагировать на него во избежание создания аварийной ситуации", - подчёркивают разработчики законопроекта.
Профильный комитет Госдумы - по госстроительству и законодательству - полностью поддержал концепцию правительственной инициативы.
Кроме того, первый зампред комитета Вячеслав Лысаков предложил ужесточить административную ответственность за рецидивы опасного вождения.
По его словам, в случае совершения повторного правонарушения в течение года необходимо предусмотреть "административный арест, исправительные работы, лишение прав на длительный срок".
Данные поправки он пообещал подготовить ко второму чтению проекта закона.
Широкое общественное обсуждение поправок в ПДД, вводящих термин "опасное вождение", прошло 31 марта прошлого года по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева в формате Открытого правительства с участием экспертов, представителей профильных ведомств, общественных организаций, страховщиков.
Необходимость введения понятия "опасное вождение" была поддержана всеми участниками дискуссии, однако эксперты высказали ряд предложений по уточнению самой формулировки и по возможности доказательства факта нарушения.