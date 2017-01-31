Госдума до конца марта может принять законопроект о дебоширах на транспорте
31.01.2017, 15:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума РФ может в феврале принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности для дебоширов в общественном транспорте, третье, окончательное чтение может пройти в марте. Об этом заявил журналистам глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Мы рассмотрели на комитете уже в январе этот законопроект, комитет поддержал, и в феврале будем выносить на заседание. Сейчас идет процедура согласования. В феврале, я надеюсь, что мы во втором чтении примем», - подчеркнул парламентарий на пресс-конференции.
Вместе с тем Крашенинников отметил, что сейчас в Думе разделены процедуры второго и третьего чтения и точная дата окончательного принятия закона пока не известна, возможно, это будет в марте.
Глава думского комитета также заявил, что к середине февраля может быть разработан законопроект об уголовной ответственности «зацеперов», а также лиц, которые кидают камни в поезда либо слепят пилотов лазерными указками.
«Это тоже может достаточно сильно повлиять не только на движение транспорта, но на жизнь, права и здоровье конкретных граждан. Мы эту тему будем продолжать и разрабатывать законопроект, я думаю, что к середине февраля мы выйдем на соответствующий проект, будем его широко обсуждать», - отметил Крашенинников.
По его словам, эти действия не учитываются законопроектом о хулиганстве на транспорте, поэтому готовится отдельный законопроект.
«У нас есть серьёзные вопросы по битью стекол на железной дороге. РЖД нам предоставили данные, что за прошлый год было около 100 случаев, когда забрасывали камнями вагоны. Есть у нас ещё случаи на воздушном транспорте - лазерные указки (ослепление пилотов), такие случаи периодически возникают», - подчеркнул парламентарий.
«Мы рассмотрели на комитете уже в январе этот законопроект, комитет поддержал, и в феврале будем выносить на заседание. Сейчас идет процедура согласования. В феврале, я надеюсь, что мы во втором чтении примем», - подчеркнул парламентарий на пресс-конференции.
Вместе с тем Крашенинников отметил, что сейчас в Думе разделены процедуры второго и третьего чтения и точная дата окончательного принятия закона пока не известна, возможно, это будет в марте.
Глава думского комитета также заявил, что к середине февраля может быть разработан законопроект об уголовной ответственности «зацеперов», а также лиц, которые кидают камни в поезда либо слепят пилотов лазерными указками.
«Это тоже может достаточно сильно повлиять не только на движение транспорта, но на жизнь, права и здоровье конкретных граждан. Мы эту тему будем продолжать и разрабатывать законопроект, я думаю, что к середине февраля мы выйдем на соответствующий проект, будем его широко обсуждать», - отметил Крашенинников.
По его словам, эти действия не учитываются законопроектом о хулиганстве на транспорте, поэтому готовится отдельный законопроект.
«У нас есть серьёзные вопросы по битью стекол на железной дороге. РЖД нам предоставили данные, что за прошлый год было около 100 случаев, когда забрасывали камнями вагоны. Есть у нас ещё случаи на воздушном транспорте - лазерные указки (ослепление пилотов), такие случаи периодически возникают», - подчеркнул парламентарий.