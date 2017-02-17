Госдума изменила порядок обслуживания средств реабилитации инвалидов
17.02.2017, 14:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, исключающий техническое обслуживание средств реабилитации из порядка социально-бытового обслуживания инвалидов.
Документ был внесён в нижнюю палату правительством РФ. Речь идет об изменениях в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в статью о социально-бытовом обслуживании инвалидов. В частности, предлагается исключить из нее положения о техническом обслуживании средств реабилитации. Кроме того, вносится предложение возложить на правительство РФ полномочия, касающиеся определения порядка предоставления услуг по ремонту технических средств реабилитации инвалидов.
Ранее, представляя документ в нижней палате, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев отметил, что техобслуживание средств реабилитации было актуально в то время, когда в их перечень входили транспортные средства, в том числе легковые автомобили и мотоколяски.
В настоящее время транспортные средства исключены из соответствующего перечня. По мнению авторов законопроекта, выдаваемые в установленном правительством РФ порядке средства реабилитации инвалидов требуют не технического обслуживания, а ремонта, в случае же невозможности ремонта – полной досрочной замены. И ремонт, и замена осуществляются фондом социального страхования бесплатно в соответствии с постановлением правительства РФ.
Документ был внесён в нижнюю палату правительством РФ. Речь идет об изменениях в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в статью о социально-бытовом обслуживании инвалидов. В частности, предлагается исключить из нее положения о техническом обслуживании средств реабилитации. Кроме того, вносится предложение возложить на правительство РФ полномочия, касающиеся определения порядка предоставления услуг по ремонту технических средств реабилитации инвалидов.
Ранее, представляя документ в нижней палате, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев отметил, что техобслуживание средств реабилитации было актуально в то время, когда в их перечень входили транспортные средства, в том числе легковые автомобили и мотоколяски.
В настоящее время транспортные средства исключены из соответствующего перечня. По мнению авторов законопроекта, выдаваемые в установленном правительством РФ порядке средства реабилитации инвалидов требуют не технического обслуживания, а ремонта, в случае же невозможности ремонта – полной досрочной замены. И ремонт, и замена осуществляются фондом социального страхования бесплатно в соответствии с постановлением правительства РФ.