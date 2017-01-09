Госдума может продлить срок бесплатной приватизации жилья или сделать ее бессрочной
09.01.2017, 19:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По словам первого заместителя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, решение этого вопроса неразрывно связано с необходимостью запуска постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилья, развития в России института арендного жилья
Госдума в весеннюю сессию может принять закон либо о продлении срока бесплатной приватизации жилья для отдельных категорий граждан, либо решит сделать её бессрочной, сообщил первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, передаёт РИА Новости.
"В марте истекает срок бесплатной приватизация жилья, и будет приниматься закон либо о её продлении для отдельных категорий граждан, либо о том, чтобы сделать её бессрочной", - сказал Сидякин.
Он отметил, что решение этого вопроса неразрывно связано с необходимостью запуска постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилья, развития в России института арендного жилья. "Здесь мы находимся в постоянном диалоге с правительством", - добавил парламентарий.
Кроме того, по словам Сидякина, решить проблему обманутых дольщиков помогут поправки в закон об участии граждан в долевом строительстве, которые предусматривают начало работы компенсационного фонда, формируемого за счёт взносов застройщиков. Рассмотрение соответствующего законопроекта запланировано в рамках весенней сессии работы парламента, отметил депутат.
"Один из блоков вопросов, на которых сосредоточится комитет, касается принятия поправок в закон об участии граждан в долевом строительстве, которые предусматривают начало работы компенсационного фонда, формируемого за счёт взносов застройщиков", - сообщил Сидякин.
"У нас в стране больше 100 тысяч обманутых дольщиков, и работа по совершенствованию федерального законодательства в части закрытия "серых схем" недобросовестных застройщиков продолжается и крайне актуальна. Собранные в фонде средства будут направляться на возмещение гражданам убытков и завершение строительства объектов в случае неисполнения застройщиками своих обязательств", - добавил парламентарий.
Госдума в весеннюю сессию может принять закон либо о продлении срока бесплатной приватизации жилья для отдельных категорий граждан, либо решит сделать её бессрочной, сообщил первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, передаёт РИА Новости.
"В марте истекает срок бесплатной приватизация жилья, и будет приниматься закон либо о её продлении для отдельных категорий граждан, либо о том, чтобы сделать её бессрочной", - сказал Сидякин.
Он отметил, что решение этого вопроса неразрывно связано с необходимостью запуска постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилья, развития в России института арендного жилья. "Здесь мы находимся в постоянном диалоге с правительством", - добавил парламентарий.
Кроме того, по словам Сидякина, решить проблему обманутых дольщиков помогут поправки в закон об участии граждан в долевом строительстве, которые предусматривают начало работы компенсационного фонда, формируемого за счёт взносов застройщиков. Рассмотрение соответствующего законопроекта запланировано в рамках весенней сессии работы парламента, отметил депутат.
"Один из блоков вопросов, на которых сосредоточится комитет, касается принятия поправок в закон об участии граждан в долевом строительстве, которые предусматривают начало работы компенсационного фонда, формируемого за счёт взносов застройщиков", - сообщил Сидякин.
"У нас в стране больше 100 тысяч обманутых дольщиков, и работа по совершенствованию федерального законодательства в части закрытия "серых схем" недобросовестных застройщиков продолжается и крайне актуальна. Собранные в фонде средства будут направляться на возмещение гражданам убытков и завершение строительства объектов в случае неисполнения застройщиками своих обязательств", - добавил парламентарий.