ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Упрощённый визовый режим в Свободном порту Владивосток может быть утверждён Госдумой 22 февраля. Об этом во Владивостоке в ходе своей рабочей поездки сообщил журналистам Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка после совещания с представителями краевых органов власти.

«Вчера Госдума приняла во втором чтении закон об упрощённом визовом режиме в Свободном порту Владивосток. Третье, окончательное чтение запланировано на 22 февраля. Планируется ввести принципиально новый механизм – электронную визу. Это уникальный для России опыт. Важная задача - чтобы этот механизм заработал к Восточному экономическому форуму, чтобы им смогли воспользоваться участники и гости, прибывающие во Владивосток», - уточнил Министр.

Глава Минвостокразвития России напомнил, что Правительство России попросило Госдуму сократить срок внесения поправок в закон об упрощённом визовом порядке в Свободном порту Владивосток, обосновывая это необходимостью в самые кратчайшие сроки приступить к разработке нормативно-правовых актов.

Упрощённый визовый порядок въезда предназначен для туристов, бизнесменов и инвесторов ряда стран. По словам Министра, облегчённый въезд позволит снять ограничения для тех, в ком заинтересован Дальний Восток с точки зрения привлечения инвестиций.

«Электронная виза будет выдаваться через интернет, на соответствующем сайте МИД России. Иностранному гражданину достаточно будет заполнить анкету. В течение четырёх дней он получает ответ, и, если ответ положительный, может прилетать в Россию на восемь дней,- отметил Министр, - Иностранцы смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта - Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку».

Говоря о расширении режима Свободного порта на Дальнем Востоке, Министр напомнил о поручении Президента по итогам второго Восточного экономического форума, прошедшего в 2016 году, рассмотреть вопрос о расширении территорий, относящихся к зоне действия режима порто-франко. Сейчас целесообразность расширения территорий Свободного порта обсуждается с главами дальневосточных регионов. По словам Александра Галушки, два дальневосточных региона – Хабаровский край и Камчатка – просят расширить границы действия порто-франко, включив в действие режима аэропорты в регионах.