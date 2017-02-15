Госдума одобрила в первом чтении законопроект по поддержке малого и среднего бизнеса в сфере наружной рекламы
15.02.2017, 17:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 15 февраля 2017 года,Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 19 ФЗ «О рекламе» и КоАП РФ», который предлагает изменения в положения Закона о рекламе в части требований к порядку распространения наружной рекламы, заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в этой сфере.
Документ разработала ФАС России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.
Он устанавливает минимальную долю мест установки рекламных конструкций, которые должны выставляться на торги для субъектов МСП в размере 20% от каждого вида. Орган местного самоуправления по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации вправе установить иную минимальную долю, но не менее уже установленной Законом о рекламе.
При этом законопроект не ограничивает возможность для субъектов малого и среднего бизнеса принять участие в иных торгах за право установки рекламных конструкций.
Документ разработала ФАС России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.
Он устанавливает минимальную долю мест установки рекламных конструкций, которые должны выставляться на торги для субъектов МСП в размере 20% от каждого вида. Орган местного самоуправления по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации вправе установить иную минимальную долю, но не менее уже установленной Законом о рекламе.
При этом законопроект не ограничивает возможность для субъектов малого и среднего бизнеса принять участие в иных торгах за право установки рекламных конструкций.