ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 15 февраля 2017 года,Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 19 ФЗ «О рекламе» и КоАП РФ», который предлагает изменения в положения Закона о рекламе в части требований к порядку распространения наружной рекламы, заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в этой сфере.

Документ разработала ФАС России во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.

Он устанавливает минимальную долю мест установки рекламных конструкций, которые должны выставляться на торги для субъектов МСП в размере 20% от каждого вида. Орган местного самоуправления по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации вправе установить иную минимальную долю, но не менее уже установленной Законом о рекламе.

При этом законопроект не ограничивает возможность для субъектов малого и среднего бизнеса принять участие в иных торгах за право установки рекламных конструкций.