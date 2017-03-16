Госдума отклонила законопроект об увеличении сроков хранения оружия
16.03.2017, 22:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании 16 марта рекомендовал к отклонению законопроект, предлагающий внести изменения в статью 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ "Об оружии" и увеличить срок действия разрешительных документов на хранение и ношение, хранение и использование отдельных видов оружия с пяти до десяти лет.
Как отметил председатель комитета Василий Пискарёв, недавние громкие случаи неосторожного обращения с оружием и их трагические последствия являются неопровержимым доказательством того, что увеличение срока действия разрешительных документов на хранение, ношение, и использование отдельных видов оружия с пяти до десяти лет будет ошибкой.
"Периодическая проверка правил и наличия навыков безопасного обращения с оружием является важной гарантией обеспечения личной и общественной безопасности, кроме того, она способствует предупреждению совершения правонарушений с применением оружия", - уверен парламентарий.
Как отметил председатель комитета Василий Пискарёв, недавние громкие случаи неосторожного обращения с оружием и их трагические последствия являются неопровержимым доказательством того, что увеличение срока действия разрешительных документов на хранение, ношение, и использование отдельных видов оружия с пяти до десяти лет будет ошибкой.
"Периодическая проверка правил и наличия навыков безопасного обращения с оружием является важной гарантией обеспечения личной и общественной безопасности, кроме того, она способствует предупреждению совершения правонарушений с применением оружия", - уверен парламентарий.