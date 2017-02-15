Госдума поддержала переход на единый документ по бюджетной, налоговой и таможенной политике
15.02.2017, 18:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, предусматривающих подготовку правительством РФ основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики в форме единого документа с его последующим рассмотрением в нижней палате парламента. Соответствующие изменения предлагается внести в Бюджетный кодекс и закон "О парламентском контроле", который направлен на создание условий выполнения поручения Президента РФ по выстраиванию эффективного механизма обновления экономики. Ожидается, что оба документа повысят эффективность работы механизмов по созданию устойчивого бюджета и государственных финансов.
По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, основные направления вышеуказанных направлений ранее представляли три разных документа, несмотря на то, что все они были инструментом единой экономической политики.
Авторы законопроекта заявляют, что данные поправки исключат внутренние противоречия между предлагаемыми мерами в налоговой и бюджетной политике и позволят применять единый подход к составлению единого документа, который используется при составлении проекта федерального бюджета. Данные меры позволят повысить эффективность парламентского контроля, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.
"Седьмой созыв Думы рассмотрел все эти направления вместе, так как времени на обсуждение бюджета было мало. Оказалось, что основные направления не всегда совпадают, - напомнил Макаров, отметив, что объединение трёх направлений необходимо для более эффективного стратегического планирования развития экономики. - Это возможность парламента на этапе предварительного парламентского контроля заявить о приоритетах, которые мы с вами видим в рамках бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики".
Макаров также сообщил, что Совет Госдумы уже принял решение о снижении нагрузки на малый бизнес как административной, так и сфере предоставляемой им налоговой, бухгалтерской статистики. Так, в Госдуме создана межфракционная рабочая группа, в которую, по словам Макарова, войдут как представители разных фракций, так и представители министерств и ведомств и представители организаций бизнеса. Депутат также напомнил указание Президента РФ обсудить настройку налоговой системы с организациями бизнеса.
"Наша с вами задача - обеспечить публичное, профессиональное и с участием широких экспертных слоёв обсуждение всех этих проблем", - заявил Макаров, подчеркнув, что данные законопроекты должны быть приняты в максимально короткие сроки.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию РФ, указал, что "2017 год - это год обсуждения налоговой политики, 2018 год - год принятия решений". По словам Макарова, обсуждаемый законопроект решает важные функции - эффективность бюджетного процесса и эффективность парламентского контроля, а потому во втором чтении депутатам предстоит "создать максимально эффективный механизм, для того, чтобы это работало".
По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, основные направления вышеуказанных направлений ранее представляли три разных документа, несмотря на то, что все они были инструментом единой экономической политики.
Авторы законопроекта заявляют, что данные поправки исключат внутренние противоречия между предлагаемыми мерами в налоговой и бюджетной политике и позволят применять единый подход к составлению единого документа, который используется при составлении проекта федерального бюджета. Данные меры позволят повысить эффективность парламентского контроля, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.
"Седьмой созыв Думы рассмотрел все эти направления вместе, так как времени на обсуждение бюджета было мало. Оказалось, что основные направления не всегда совпадают, - напомнил Макаров, отметив, что объединение трёх направлений необходимо для более эффективного стратегического планирования развития экономики. - Это возможность парламента на этапе предварительного парламентского контроля заявить о приоритетах, которые мы с вами видим в рамках бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики".
Макаров также сообщил, что Совет Госдумы уже принял решение о снижении нагрузки на малый бизнес как административной, так и сфере предоставляемой им налоговой, бухгалтерской статистики. Так, в Госдуме создана межфракционная рабочая группа, в которую, по словам Макарова, войдут как представители разных фракций, так и представители министерств и ведомств и представители организаций бизнеса. Депутат также напомнил указание Президента РФ обсудить настройку налоговой системы с организациями бизнеса.
"Наша с вами задача - обеспечить публичное, профессиональное и с участием широких экспертных слоёв обсуждение всех этих проблем", - заявил Макаров, подчеркнув, что данные законопроекты должны быть приняты в максимально короткие сроки.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию РФ, указал, что "2017 год - это год обсуждения налоговой политики, 2018 год - год принятия решений". По словам Макарова, обсуждаемый законопроект решает важные функции - эффективность бюджетного процесса и эффективность парламентского контроля, а потому во втором чтении депутатам предстоит "создать максимально эффективный механизм, для того, чтобы это работало".