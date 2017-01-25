Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс
25.01.2017, 17:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госдума на заседании 25 января приняла в первом чтении законопроект, который исключает из Бюджетного кодекса РФ возможность при предоставлении дотаций субъектам Российской Федерации возлагать на них дополнительные условия.
Законопроект был внесён в Госдуму Советом Федерации. Авторы документа отмечают в пояснительной записке, что дотации по своей сути являются безусловной и безвозмездной финансовой помощью субъектам РФ, что подтверждалось многолетней практикой бюджетного процесса в предыдущие годы.
Поправки в Бюджетный кодекс о праве правительства устанавливать дополнительные условия предоставления и использования дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности были приняты Госдумой в конце 2016 года. Принятый закон уточняет понятие «дотации» и дает возможность закрепить их целевой характер. Согласно документу, субъект РФ должен заключить соглашение с Минфином РФ об условиях предоставления дотаций. Условия, при исполнении которых субъект сможет заключить соглашения, условия предоставления и использования дотаций, обязательства субъекта РФ и меры ответственности за их невыполнение устанавливаются правительством РФ.
Законопроект был внесён в Госдуму Советом Федерации. Авторы документа отмечают в пояснительной записке, что дотации по своей сути являются безусловной и безвозмездной финансовой помощью субъектам РФ, что подтверждалось многолетней практикой бюджетного процесса в предыдущие годы.
Поправки в Бюджетный кодекс о праве правительства устанавливать дополнительные условия предоставления и использования дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности были приняты Госдумой в конце 2016 года. Принятый закон уточняет понятие «дотации» и дает возможность закрепить их целевой характер. Согласно документу, субъект РФ должен заключить соглашение с Минфином РФ об условиях предоставления дотаций. Условия, при исполнении которых субъект сможет заключить соглашения, условия предоставления и использования дотаций, обязательства субъекта РФ и меры ответственности за их невыполнение устанавливаются правительством РФ.