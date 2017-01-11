ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Государственная Дума рассмотрела в первом чтении внесенный сенаторами и депутатами проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации".

Как пояснила один из авторов законопроекта заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, документ устранит неоднозначность толкования положений Уголовного кодекса, которые определяют наказание за побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлёкшие последствий.

Она напомнила, что летом 2016 года был принят закон, который внёс изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности. Закон частично декриминализировал побои, не повлекшие последствий, перенеся состав преступления из Уголовного кодекса в Кодекс административных правонарушений, но этот правовой акт не распространил своё действие на семью.

"Новый законопроект устраняет эту коллизию. Однако это вовсе не означает, что хулиганы и дебоширы, позволяющие себе применять рукоприкладство в отношении своих близких, останутся безнаказанными. Насилие в семье недопустимо ни при каких обстоятельствах. Поэтому в законодательстве предусмотрено, что административному наказанию человек подвергается только один раз", — пояснила Галина Карелова.