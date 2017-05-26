ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума до конца весенней сессии должна рассмотреть ряд приоритетных законопроектов, в том числе поправки в федеральный бюджет, законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума и проект закона о телемедицине. Об этом рассказал первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

Как сообщает управление Госдумы по связям с общественностью, спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл в четверг совещание со своими заместителями и руководителями думских комитетов.

"Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков в своём выступлении отметил некоторые приоритетные законопроекты, которые необходимо рассмотреть до конца сессии. Среди них — поправки в федеральный бюджет текущего года, законопроекты о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, об информационно-телекоммуникационных технологиях в сфере охраны здоровья, о развитии государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах", — говорится в сообщении управления нижней палаты парламента.

Володин обратил внимание участников совещания на то, что необходимо продолжить активную работу над законопроектами, учитывая, что до конца весенней сессии осталось два месяца. "Программа законопроектной работы очень насыщенная, но мы должны выполнять её, не снижая качества обсуждения, соблюдая все нормы регламента", - отметил он.