ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня председатель Комитета по бюджету и налогам сообщил, что Совет Думы определил дату и время начала рассмотрения проекта федерального закона № 185935-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в первом чтении – 9 июня, 10-00.



Кроме того, Совет Думы определил срок подачи отзывов и предложений к законопроекту – до 5 июня и предоставил всем профильным комитетам Государственной Думы право работать над его рассмотрением к первому чтению в рамках региональной недели.

Комитет по бюджету начнет рассмотрение законопроекта 5 июня с закрытых статей бюджета, а 6 июня уже сам проект поправок на заседании Комитета будет представлять Министр финансов Антон Силуанов. Традиционно в заседании будет участвовать Председатель Счётной палаты России Татьяна Голикова, представители Центробанка и Минэкономразвития.