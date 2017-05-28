Госдума рассмотрит законопроект о работе мессенджеров
28.05.2017, 15:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внесённый депутатами законопроект № 184222-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» будет рассмотрен 14 июня.
Документ разработан в целях определения порядка осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров). Ещё одним его назначением, по словам одного из авторов проекта А.Ющенко, является введение мер антитеррора. «Данные сервисы используются для обмена сообщениями. При этом нет возможности взаимодействия государства и этого средства распространения информации, - отметил депутат. - Необходимо избежать распространения спама, тем более, если он связан с противоправными действиями».
Законопроект раскрывает понятие организатора мессенджера и обязывает обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Саму идентификацию предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи.
Кроме того, мессенджеры должны будут предусматривать возможность отказа от сообщений других пользователей, возможность массовой рассылки по инициативе органов государственной власти, а также ограничение передачи информации, распространяемой с нарушением требований отечественного законодательства.
В документе также указано, что в случае неисполнения организатором мессенджера названных требований, оператор связи сможет ограничивать доступ к сервису обмена электронными сообщениями на основании решения уполномоченного органа, принятого в соответствии со вступившим в законную силу решением суда. Помимо этого согласно корреспондирующему законопроекту № 184271-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» неисполнение установленных обязанностей будет влечь за собой наложение административного штрафа: на граждан - от трёх до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот до одного миллиона рублей».
Документ разработан в целях определения порядка осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров). Ещё одним его назначением, по словам одного из авторов проекта А.Ющенко, является введение мер антитеррора. «Данные сервисы используются для обмена сообщениями. При этом нет возможности взаимодействия государства и этого средства распространения информации, - отметил депутат. - Необходимо избежать распространения спама, тем более, если он связан с противоправными действиями».
Законопроект раскрывает понятие организатора мессенджера и обязывает обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Саму идентификацию предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи.
Кроме того, мессенджеры должны будут предусматривать возможность отказа от сообщений других пользователей, возможность массовой рассылки по инициативе органов государственной власти, а также ограничение передачи информации, распространяемой с нарушением требований отечественного законодательства.
В документе также указано, что в случае неисполнения организатором мессенджера названных требований, оператор связи сможет ограничивать доступ к сервису обмена электронными сообщениями на основании решения уполномоченного органа, принятого в соответствии со вступившим в законную силу решением суда. Помимо этого согласно корреспондирующему законопроекту № 184271-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» неисполнение установленных обязанностей будет влечь за собой наложение административного штрафа: на граждан - от трёх до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот до одного миллиона рублей».