Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за сбыт наркотиков в воинских частях
10.02.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Госдуму поступил проект федерального закона № 98367-7, инициированный депутатом Ириной Яровой.
Действующим законодательством предусмотрена повышенная уголовная ответственность за сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе, административном здании, образовательной организации и ряде других учреждений.
Квалифицирующий признак, отягчающий вину, определен исходя из факторов повышенного риска негативных последствий для объекта преступного посягательства, общественной и государственной безопасности.
Вместе с тем не учитываются риски, связанные со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на территории воинской части. При этом продажа наркотиков военнослужащим обладает повышенной степенью общественной опасности и требует установления соответствующего уровня ответственности.
С целью профилактики распространения наркомании на военных объектах законопроектом предлагается дополнить пункт «а» части второй статьи 2281 УК РФ словами «на территории воинской части».
Действующим законодательством предусмотрена повышенная уголовная ответственность за сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе, административном здании, образовательной организации и ряде других учреждений.
Квалифицирующий признак, отягчающий вину, определен исходя из факторов повышенного риска негативных последствий для объекта преступного посягательства, общественной и государственной безопасности.
Вместе с тем не учитываются риски, связанные со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на территории воинской части. При этом продажа наркотиков военнослужащим обладает повышенной степенью общественной опасности и требует установления соответствующего уровня ответственности.
С целью профилактики распространения наркомании на военных объектах законопроектом предлагается дополнить пункт «а» части второй статьи 2281 УК РФ словами «на территории воинской части».