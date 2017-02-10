ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Госдуму поступил проект федерального закона № 98367-7, инициированный депутатом Ириной Яровой.

Действующим законодательством предусмотрена повышенная уголовная ответственность за сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе, административном здании, образовательной организации и ряде других учреждений.

Квалифицирующий признак, отягчающий вину, определен исходя из факторов повышенного риска негативных последствий для объекта преступного посягательства, общественной и государственной безопасности.

Вместе с тем не учитываются риски, связанные со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на территории воинской части. При этом продажа наркотиков военнослужащим обладает повышенной степенью общественной опасности и требует установления соответствующего уровня ответственности.

С целью профилактики распространения наркомании на военных объектах законопроектом предлагается дополнить пункт «а» части второй статьи 2281 УК РФ словами «на территории воинской части».