ОРЕАНДА-НОВОСТИ Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации единогласно ратифицировала межправительственное соглашение о строительстве двух ниток газопровода «Турецкий поток».



Соглашение, подписанное в Стамбуле 10 октября 2016 года, было внесено в Госдуму 19 декабря 2016 года Правительством Российской Федерации. Цель соглашения – создание благоприятной, прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режим, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы, создаваемой для обеспечения поставок российского газа в Турцию и для транзитной транспортировки российского газа через нее в сопредельные ей государства.



«Инвестиции в проект составят около 7 млрд евро. Надежные и бесперебойные поставки российского газа по «Турецкому потоку» позволят обеспечить ежегодные поступления в бюджет России экспортных пошлин в размере около 750 миллионов долларов США только от первой нитки, предназначенной для поставок газа турецким покупателям. В случае реализации второй нитки и в зависимости от перечня стран, которые будут получать российский газ, идущий транзитом через Турцию, могут быть обеспечены сопоставимые поступления в бюджет», – подчеркнул статс-секретарь - заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Сентюрин, представляя документ депутатам.