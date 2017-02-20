ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 февраля Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям под председательством провёл "круглый стол" на тему "Социально ответственное природопользование: проблемы совершенствования института экологической экспертизы".

Открывая первый из цикла мероприятий ответственного природопользования "круглый стол", председатель Комитета привёл в качестве примера ситуацию на Байкале. По словам Н.Николаева, даже после прекращения работы в 2013 году Целлюлозно-бумажного комбината остается много нерешенных экологических проблем, с одной стороны, а с другой – экспертами "сегодня поднимаются вопросы о целесообразности экологической экспертизы".

Чтобы экологическая экспертиза не была "бутафорией", как считают представители бизнеса и местных властей, по убеждению Н.Николаева и других членов Комитета, "механизмы, которые вводятся государством, должны быть реальными", а также "нужна эффективность и содействие развитию, а не финансовый барьер и препятствие".

Заместитель директора Департамента Минприроды Виктория Венчикова подняла вопрос об отсутствии целостной оценки. По её мнению, из-за принятия изменений в Градостроительный кодекс, существенно упростивших процедуру получения разрешений на осуществление градостроительной деятельности, начиная с 2008 года, институт государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) был практически уничтожен.

В.Венчикова подчеркнула, что процедура комплексной оценки осуществляется во многих странах мира, а в России сейчас она не производится. В частности, "ГЭЭ не проводится по многим видам материалов, касающихся экологически значимых, характеризующихся высокой степенью опасности объектов энергетики и промышленности, крупных объектов транспортной инфраструктуры". По её словам, исключение этих объектов из ГЭЭ, "формально сохраняя экологическую оценку в рамках градостроительной экспертизы, практически ликвидировало её как механизм градостроительного контроля". Что на практике привело к тому, что ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) служит не инструментом выбора наиболее сбалансированного варианта реализации, а формальным инструментом для обоснования уже выбранного инвестором варианта. Учет экологических факторов в процессе принятия стратегических решений также не обеспечивается, так как экологическая оценка документов стратегического и территориального планирования не проводится.

Минприроды предлагает: проводить ГЭЭ до разработки проектной документации; оптимизировать процедуры проведения общественных обсуждений в рамках процедуры ОВОС по ряду морских и территориально протяженных объектов, переключив их с муниципальных обсуждений на уровень субъектов и даже федеральный. По сообщению В.Венчиковой, министерство уже в 2017 году проработает свои законодательные инициативы с тем, чтобы в этом году Правительство внесло законопроект на рассмотрение Госдумы.

Начальник отдела Росприроднадзора Светлана Грошева поддержала предложения Минприроды, дополнив видение ситуации статистикой. Так, в 2016 году ведомством было проверено ГЭЭ 1664 объектов. Как констатировала С.Грошева, большинство объектов получили положительные заключения, в том числе и на Байкальской природной территории.

В ходе обсуждения депутаты задавали вопросы об эффективности проведения самой процедуры экологической экспертизы и количестве привлекаемых экспертов, а также о целесообразности проведения и стоимость ГЭЭ объектов малого бизнеса, социальной и транспортной инфраструктуры.