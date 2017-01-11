Госдума в рамках весенней сессии планирует рассмотреть более 150 законопроектов
11.01.2017, 11:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В течение весенней сессии Госдума рассмотрит более 150 важнейших законопроектов. Об этом 11 января заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
«Мы начинаем весеннюю сессию Государственной Думы, которая будет очень насыщенной. Даже в приоритетной программе законопроектной деятельности у нас более 150 важнейших законов. Это законопроекты, которые будут рассматриваться в соответствии с посланием президента России, они касаются экономической, социальной сферы, экологии и многих других тем», - сказал Жуков.
Он также отметил наиболее важные законодательные инициативы.
«Среди наиболее важных - это законопроект «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве». Будет рассмотрен законопроект, направленный на борьбу с некачественной алкогольной продукцией. Еще один документ, который сегодня будет рассмотрен, это законопроект, касающийся декриминализации насилия в семье. Я бы также отметил законопроекты, которые направлены на стимулирование и привлечение профессиональных кадров, на улучшение налогового климата для предпринимателей», - сказал Жуков.
По его словам, в Госдуме также будет большое количество правительственных часов.
Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в весеннюю сессию нижняя палата российского парламента будет работать над повышением качества законотворческой деятельности.
В то же время, по словам первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, по итогам Послания президента России Федеральному Собранию депутаты утвердили план законопроектной работы. Кроме того, в Государственной Думе решили уделять больше времени проведению «правительственных часов», по итогам которых будут приниматься постановления.
«Мы начинаем весеннюю сессию Государственной Думы, которая будет очень насыщенной. Даже в приоритетной программе законопроектной деятельности у нас более 150 важнейших законов. Это законопроекты, которые будут рассматриваться в соответствии с посланием президента России, они касаются экономической, социальной сферы, экологии и многих других тем», - сказал Жуков.
Он также отметил наиболее важные законодательные инициативы.
«Среди наиболее важных - это законопроект «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве». Будет рассмотрен законопроект, направленный на борьбу с некачественной алкогольной продукцией. Еще один документ, который сегодня будет рассмотрен, это законопроект, касающийся декриминализации насилия в семье. Я бы также отметил законопроекты, которые направлены на стимулирование и привлечение профессиональных кадров, на улучшение налогового климата для предпринимателей», - сказал Жуков.
По его словам, в Госдуме также будет большое количество правительственных часов.
Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в весеннюю сессию нижняя палата российского парламента будет работать над повышением качества законотворческой деятельности.
В то же время, по словам первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, по итогам Послания президента России Федеральному Собранию депутаты утвердили план законопроектной работы. Кроме того, в Государственной Думе решили уделять больше времени проведению «правительственных часов», по итогам которых будут приниматься постановления.