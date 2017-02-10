Госдума в третьем чтении рассмотрит вопрос о продлении срока бесплатной приватизации жилья
10.02.2017, 10:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Госдума в третьем чтении рассмотрит вопрос о продлении срока бесплатной приватизации жилья.
Решение о бессрочном продлении приватизации жилья для всех категорий граждан является консолидированной позицией Президента РФ, правительства и Госдумы, заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, выступая перед пленарным заседанием парламента.
Он отметил, на протяжении последних лет сроки приватизации жилья все время продлевались, а сам вопрос подробно обсуждался на всех уровнях.
Также, по его словам, сегодня будет рассмотрено два важных налоговых законопроекта. Первый из них касается налога на землю.
«Он направлен на то, чтобы стимулировать застройщиков, которые приобретают земельные участки и должны в течение определённого времени построить на них здания, чтобы они эти здания, по сути, уже построенные, скорее вводили в эксплуатацию и таким образом начинали платить налог на имущество», - пояснил депутат.
Жуков констатировал, что в настоящее время существует практика, когда здание готово, но не регистрируется. Таким образом налог не уплачивается. «Поэтому в законопроекте предусматривается повышающие коэффициенты по уплате земельного налога для тех, кто в течение десяти лет не вводит в эксплуатацию построенное здание», - пояснил он.
Второй налоговый закон коснется льготного режима налогообложения для корпоративных облигаций российских компаний. По словам Жукова, документ уточняет, что база для налогообложения по корпоративным облигациям существенно снижается, то есть налог нужно будет уплачивать только в том случае, если проценты по корпоративным облигациям превышают ставку ЦБ плюс 5%.
Решение о бессрочном продлении приватизации жилья для всех категорий граждан является консолидированной позицией Президента РФ, правительства и Госдумы, заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, выступая перед пленарным заседанием парламента.
Он отметил, на протяжении последних лет сроки приватизации жилья все время продлевались, а сам вопрос подробно обсуждался на всех уровнях.
Также, по его словам, сегодня будет рассмотрено два важных налоговых законопроекта. Первый из них касается налога на землю.
«Он направлен на то, чтобы стимулировать застройщиков, которые приобретают земельные участки и должны в течение определённого времени построить на них здания, чтобы они эти здания, по сути, уже построенные, скорее вводили в эксплуатацию и таким образом начинали платить налог на имущество», - пояснил депутат.
Жуков констатировал, что в настоящее время существует практика, когда здание готово, но не регистрируется. Таким образом налог не уплачивается. «Поэтому в законопроекте предусматривается повышающие коэффициенты по уплате земельного налога для тех, кто в течение десяти лет не вводит в эксплуатацию построенное здание», - пояснил он.
Второй налоговый закон коснется льготного режима налогообложения для корпоративных облигаций российских компаний. По словам Жукова, документ уточняет, что база для налогообложения по корпоративным облигациям существенно снижается, то есть налог нужно будет уплачивать только в том случае, если проценты по корпоративным облигациям превышают ставку ЦБ плюс 5%.