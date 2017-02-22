Госдумой принят закон об упрощённом визовом порядке въезда иностранцев на Дальний Восток
22.02.2017, 14:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России Государственной Думой принят особый упрощённый порядок въезда на Дальний Восток для иностранных туристов и инвесторов: одобрен в окончательном третьем чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования особенностей въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток, их пребывания в Российской Федерации и выезда из Российской Федерации». Закон поддержало подавляющее большинство парламентариев: за новый для России порядок въезда для иностранцев выступили 386 депутатов.
В Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока уверены, что в ближайшее время нововведение поддержит и верхняя палата парламента. Закон вступит в силу сразу после подписания Президентом России Владимиром Путиным. Отметим, что именно по поручению главы государства был разработан и принят закон о Свободном порте Владивосток, который предусматривает особый порядок въезда иностранцев на его территорию. Принятый сегодня нижней палатой парламента закон уточняет процедуру этого въезда. Ранее Правительство России обратилось к депутатам с просьбой ускорить принятие закона по упрощённому визовому порядку в Свободном порту Владивосток.
«Вводится новый механизм – электронная виза. Это уникальный для России опыт. Упрощенный визовый режим будет стимулировать развитие бизнеса. Инвесторам, да и простым туристам, станет существенно проще приезжать на Дальний Восток. Мы надеемся, что к началу третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября, по новой процедуре смогут заработать два пункта пропуска во Владивостоке», - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Напомним, согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта - Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента её оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Примечательно, что виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, т. е. будет бесплатной.
После вступления закона в силу многим профильным ведомствам, работающим на границе и обеспечивающим взаимодействие с иностранными гражданами, необходимо внести соответствующие изменения в свои регламенты и ведомственные процедуры. В Минвостокразвития России уверены, что все изменения будут внесены в кратчайшие сроки.
Разработкой сайта, с помощью которого можно будет оформить электронную визу, займется МИД России. Минкомсвязь России должно разработать алгоритм, как информация с сайта будет оперативно передаваться на пункты пропуска, и доработать соответствующие каналы связи Государственной системы миграционного и регистрационного учёта (ГС Мир). Минтранс и погранслужба ФСБ России должны оборудовать пункты пропуска необходимым техническим оборудованием.
В работе по внедрению нового порядка будут задействованы несколько федеральных министерств и ведомств, отвечающих за работу пунктов пропуска и миграционные вопросы.
В Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока уверены, что в ближайшее время нововведение поддержит и верхняя палата парламента. Закон вступит в силу сразу после подписания Президентом России Владимиром Путиным. Отметим, что именно по поручению главы государства был разработан и принят закон о Свободном порте Владивосток, который предусматривает особый порядок въезда иностранцев на его территорию. Принятый сегодня нижней палатой парламента закон уточняет процедуру этого въезда. Ранее Правительство России обратилось к депутатам с просьбой ускорить принятие закона по упрощённому визовому порядку в Свободном порту Владивосток.
«Вводится новый механизм – электронная виза. Это уникальный для России опыт. Упрощенный визовый режим будет стимулировать развитие бизнеса. Инвесторам, да и простым туристам, станет существенно проще приезжать на Дальний Восток. Мы надеемся, что к началу третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября, по новой процедуре смогут заработать два пункта пропуска во Владивостоке», - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Напомним, согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта - Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента её оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Примечательно, что виза будет выдаваться без взимания консульского сбора, т. е. будет бесплатной.
После вступления закона в силу многим профильным ведомствам, работающим на границе и обеспечивающим взаимодействие с иностранными гражданами, необходимо внести соответствующие изменения в свои регламенты и ведомственные процедуры. В Минвостокразвития России уверены, что все изменения будут внесены в кратчайшие сроки.
Разработкой сайта, с помощью которого можно будет оформить электронную визу, займется МИД России. Минкомсвязь России должно разработать алгоритм, как информация с сайта будет оперативно передаваться на пункты пропуска, и доработать соответствующие каналы связи Государственной системы миграционного и регистрационного учёта (ГС Мир). Минтранс и погранслужба ФСБ России должны оборудовать пункты пропуска необходимым техническим оборудованием.
В работе по внедрению нового порядка будут задействованы несколько федеральных министерств и ведомств, отвечающих за работу пунктов пропуска и миграционные вопросы.